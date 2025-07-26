讚！世大運混雙金銀銅全包　中華羽球健兒感動到想哭

▲世大運羽球中華隊混雙金銀銅全包，3面會旗登上頒獎儀式。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

本屆萊茵-魯爾世大運，中華羽球代表隊表現可說是大放異彩，其中在混雙項目，更寫下難能可貴的「金銀銅牌全包」，在頒獎典禮上，3面中華隊會旗冉冉上升，令中華隊選手心情振奮、激動不已。拿下混雙金牌的成員之一楊筑云就說，「在頒獎台看到中華隊3面會旗，真的很感動想哭！」

中華隊在本屆世大運羽球項目表現大放異彩，26日就進帳混雙金、銀、銅牌，女雙銀牌、男單金牌，單日就有5面獎牌進帳，堪稱本屆世大運中華隊最大「獎牌庫」。

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其中在混雙項目，除了先前4強出局拿銅牌的林煜傑、鄭宇倢，金牌戰更是上演「台灣內戰」，最終吳軒毅、楊筑云直落二擊敗陳政寬、許尹鏸，但中華隊仍寫下本屆難得一見，混雙金、銀、銅牌（與中國並列）全包辦壯舉。

攜手拿下混雙金牌的吳軒毅、楊筑云在受訪時就直言感動，其中楊筑云更說，「真的很感動，看到3面會旗超想哭！」

吳軒毅則表示，「想到以前沒有人打出這樣的成績，真的蠻開心的。」他更幽默表示，「上屆世大運混雙金牌也是我們中租球團的葉宏蔚跟李佳馨，現在拿到金牌，回去可以嗆他們，我也有啊！」

談到3面中華隊會旗升上頒獎台，此次羽球女雙奪銀、混雙奪銅的鄭宇倢也表示，「以前青少年層級都看前3名是中國，現在換前3名都是台灣，真的覺得很開心。」

▲中華隊在本屆世大運羽球混雙項目大獲全勝。（圖／大專體總提供）