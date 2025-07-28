世大運中華隊5金13銀7銅　體育署長鄭世忠：受中國打壓最嚴重一屆

▲2025年德國萊茵-魯爾世大運落幕，中華代表團本屆囊括5金。（圖／記者游郁香製）

記者杜奕君／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運28日凌晨舉行閉幕式，畫下完美句點，中華代表團累計拿下5金13銀7銅，位列獎牌榜第9位。不過本屆世大運也出現賀電遭疑似中國籍人員搶奪事件，引發全台民眾關注。體育署長鄭世忠直言這次世大運是有史以來受中國打壓最嚴厲的一次，但選手在艱困國際處境下仍能取得佳績，非常難能可貴。

本屆世大運圓滿落幕，中華健兒在國際體育舞台再次展現自我，羽球項目拿下2金、3銀、1銅，其中混雙更是史無前例的包辦「金銀銅」牌，頒獎典禮有3面中華隊會旗飄揚，寫下中華隊代表作。

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另外，包括羽球男單「台大學霸」丁彥宸、跆拳道品勢女團、桌球男子團體，以及男子射箭反曲弓個人賽的「湯包」湯智鈞，都為中華隊拿下金牌榮耀，展現中華隊在本屆世大運的優質實力。

在跆拳道男子團體賽勇奪銀牌後，體育署競技組組長藍坤田代替教育部長鄭英耀頒發賀電，卻突遭兩名疑似中國籍人員試圖搶奪賀電，並聲稱頒發賀電違反規定。現場因此爆發推擠，場面一度失控。同樣情況也發生在射箭選手湯智鈞奪金的頒獎典禮上，當時有兩名中國隊人員全程錄影蒐證。

體育署署長鄭世忠在賽事結束後接受媒體採訪時坦言，這屆世大運可能是台灣歷來遭受中國打壓最為嚴厲的一次。他感嘆道，「在這麼艱困的國際處境下，選手仍能展現卓越的表現，這份成績十分難能可貴。」鄭世忠表示，台灣代表隊的傑出表現令人充滿期待，也希望明年的名古屋亞運能再創佳績。

▲體育署長鄭世忠稱本屆世大運遭中國打壓嚴重。（圖／翻攝自Threads／wikisport）