▲2025群岳盃羽球巔峰站開幕，全國好手齊聚爭取最高榮耀。（圖／群岳股份有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025 YONEX 群岳盃全國羽球錦標賽「台北巔峰站」於26日在台北體育館正式揭幕，吸引全國各地羽球選手共襄盛舉。作為群岳盃系列賽的壓軸站，此次賽事不僅為全年賽事劃下完美句點，也象徵新年度羽球賽季的啟動。

主辦單位包括財團法人中華民國青少年羽球推廣協會及群岳股份有限公司，創辦人江文岳在開幕式致詞中表示，「能在台北體育館迎接巔峰站的開幕，是一場夢想的延續，也是台灣羽球運動的里程碑。」

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「群岳盃」前身為2005年創辦的「名園盃全國羽球賽」，經過20年的發展，已從地方賽事成長為全國性巡迴賽，每年在台北、新竹、台中、台南、高雄等地舉辦超過20場比賽，涵蓋學生組與成人組，深受羽球界各層級選手的支持。

江文岳進一步指出，「台灣羽球需要的不僅是冠軍，而是一個能夠支持夢想的平台。我們的目標是打造一個讓選手、教練及家長都能充滿希望的羽球生態圈。」

為提升選手的比賽體驗，本次「台北巔峰站」全面比照世界羽球聯盟（BWF）國際賽事規格，場地鋪設YONEX比賽用地墊、使用AS30羽球，並設置雙電視計分板。此外，賽事還提供即時影像直播與專業球評解說，讓參賽者能感受近乎國際級的競技氛圍，進一步磨練臨場實戰能力。

值得一提的是，主辦單位宣布賽事結束後將捐贈比賽用球給16支基層球隊，以支持羽球運動的長期發展。受贈球隊包括台北市中山國小、民權國小、新北青山國小、台電安溪國小等，展現對基層培育的重視。

此次賽事的成功舉辦，離不開教育部體育署、台北市政府體育局、中華民國羽球協會及多家合作夥伴的全力支持。YONEX、樂升數位行銷、MY Livescore競賽系統等企業共同為台灣羽球注入動能，推動運動文化的永續發展。

江文岳在致詞中勉勵選手，「每一場比賽都是為未來鋪路的每一步。讓我們從台北出發，展現台灣羽球的無限能量！」

「2025 YONEX 群岳盃全國羽球錦標賽 台北巔峰站」將進行至7月30日，賽事全程於YouTube「Race8精彩賽事」頻道同步直播，歡迎全台觀眾共同見證選手們的巔峰時刻！