▲台灣足球全新篇章，企甲與木蘭聯賽首採「跨年度賽制」。（圖／足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華民國足球協會今（28）日在教育部體育署舉行記者會，正式宣布2025/26賽季台灣企業甲級足球聯賽及台灣木蘭足球聯賽的全新賽制。以「New Season, New Chapter」為主題，本季迎來歷史性突破，兩大聯賽首度採用「跨年度制」，象徵台灣足球邁入新的里程碑。

2025/26賽季是台灣足球首次同步採用跨年度賽制，此改革旨在與國際賽事節奏接軌，包括FIFA世界盃、亞洲盃及國際轉會窗口等，為球員提供更靈活的發展空間。中華足協表示，此舉不僅有助於提升賽事流動性與競爭力，也讓台灣足球更具國際視野。同時，轉播合約中的創新安排，讓每場比賽的中場廣告時間由參賽球隊與贊助商合作使用，進一步提升商業價值。

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台灣木蘭足球聯賽（TMFL）第十二屆賽事迎來重大突破，參賽隊伍擴編至八隊，包括高雄ATTACKERS FC、台中藍鯨女子足球隊、航源足球俱樂部、臺北熊讚PlayOne、花蓮女子足球俱樂部、陽信台北競技俱樂部、台中櫻花女子足球俱樂部及女武神足球俱樂部。女子足球競爭層級因此更加激烈，展現台灣女子運動專業化與市場化的穩健發展。

台灣企業甲級足球聯賽（TFPL）則邁入第九屆賽季，去年總統盃冠軍臺南市台灣鋼鐵足球隊力拚六連霸，台灣電力公司足球隊及台中FUTURO等勁旅也蓄勢待發，力圖打破連霸格局。本季參賽陣容多元，包括重拾舊名的大同足球隊（原台灣石虎）、航源足球俱樂部、陽信台北競技俱樂部、銘傳大學足球隊及新軍台中磐石足球俱樂部，皆積極備戰，展現高度競爭力。

企甲與木蘭聯賽作為台灣足球發展核心引擎，2025/26賽季不僅是形式上的革新，更象徵制度轉型與國際接軌的重要一步。本季將由木蘭聯賽於8月16日率先揭幕，企業甲級聯賽則於8月17日開踢，賽季持續至2026年6月底，完整實踐跨年度賽制理念。台灣足協呼籲所有足球愛好者共同見證這場歷史性的變革，攜手翻開台灣足球全新篇章。