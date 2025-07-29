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奧運金牌好手王齊麟、學霸女神蔡尚樺　攜手為教育發聲

▲王齊麟、蔡尚樺攜手為學習扶助教材公益捐贈計畫代言。（圖／台灣知識庫提供）

▲奧運羽球男雙兩屆金牌得主王齊麟、學霸女神蔡尚樺攜手為教材公益捐贈計畫代言。（圖／台灣知識庫提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球「黃金男雙」成員之一，擁有兩面奧運金牌的羽球好手王齊麟，29日與藝人「學霸女神」蔡尚樺一同以公益大使身份，參與學習扶助教材公益捐贈計畫。王齊麟也難得透露自己求學階段的閱讀模式，王齊麟表示，「自己最拿手的科目是國文和英文，從國小就已經看完整套的金庸及哈利波特小說，直到現在都保持閱讀習慣。」

由台灣知識庫暨大碩教育和中華未來學校教育學會，共同啟動的《會考制霸推手》學習扶助教材公益捐贈計畫，預計將捐贈價值千萬的500套《會考制霸》教材，結合叢書和雲端課程送入全台百所國中，希望能幫助更多需要的偏鄉學童，獲得更多學習資源。

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今日記者會上，也由王齊麟、蔡尚樺共同擔任公益大使，擁有兩面奧運羽球雙打金牌的王齊麟，也難得透露自己求學時期，如何兼顧課業以及羽球運動的心路歷程。

王齊麟表示，「因為我的爸爸是老師，媽媽也很注重我的課業，小時候如果字寫得不好看，就會被要求擦掉重寫，所以現在我的字至少寫得還不錯。」

另外，王齊麟也說，「國中的時候，爸爸會要求我要抄論語、背唐詩，盡量的充實自己，除了練球之外，課業上也不能落後。直到現在，父母都會鼓勵我，當比賽不順的時候，可以透過閱讀來調整自己的心情。」

王齊麟也他自曝求學期間最難熬的，無疑是白天訓練、晚上補課的生活，甚至曾一度想放棄，「既然選了運動，就更要證明也能把書念好。像練球一樣，只要不放棄，就有機會追回來。」

▲王齊麟、蔡尚樺攜手為學習扶助教材公益捐贈計畫代言。（圖／台灣知識庫提供）

▲學習扶助教材公益捐贈計畫希望能讓更多學童獲得更多資源。（圖／台灣知識庫提供）

關鍵字： 王齊麟羽球蔡尚樺學習扶助教材公益捐贈計畫

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