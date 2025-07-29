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雲豹「豹小子夏令營」　呂濟而、楊俊瀚親自下場指導

▲雲豹「豹小子夏令營」，呂濟而親自下場指導。（圖／雲豹提供）

▲雲豹「豹小子夏令營」展開第二梯次活動。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹舉辦的「2025豹小子夏令營」，昨(28)日在桃園北科附工室內體育館展開第二梯次活動，本週課程依舊吸引許多國小、國中學員們踴躍參與，雲豹球員包括呂濟而、陳俊翰，以及球隊體能教練陳廷威都到場親自指導學員，讓孩子們盡情享受籃球競賽魅力。

球團行銷總監童英峰認為，「我們期盼豹小子夏令營能給孩子們一個盡情發揮的舞台，學習合作以及團隊運動的紀律，今年營隊參與的學員總數比過往來的多，甚至有多位兩個梯次都報名的學員，代表越來越多家長願意支持孩子們參與籃球運動，也希望孩子們都能在豹小子夏令營快樂學習、開心打球！」

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「豹小子夏令營」第二梯次由「企鵝」呂濟而率領陳俊翰、球隊體能教練陳廷威到場指導，首日課程強調基本動作的重要性，包含「雙手運球」、「背後傳球」、「中距離投籃」等籃球基本功教學，並藉由團隊競賽磨練學員們的合作精神，另外在上週營隊大受好評的「雲豹1on1單打王」持續推出，強度更高的單打活動也讓現場氣氛更刺激，讓孩子們盡情享受籃球競賽的魅力。

今年兩梯次都有擔任夏令營教練的呂濟而先讚賞兩梯次皆有參與的學員，並認為擁有這樣熱愛籃球的上進心，對未來很有幫助，他說：「從上禮拜帶到現在，看到不少對於籃球有滿滿興趣的孩子，大家的實力都很不錯，期盼接下來幾天的課程，能夠帶給學員更多籃球知識！」

▲雲豹「豹小子夏令營」，呂濟而親自下場指導。（圖／雲豹提供）

▲雲豹球星呂濟而親自下場指導。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 雲豹呂濟而台籃TPBL

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