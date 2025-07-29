好壯！變身「瘦77」　金童唐西奇親曝甩肉秘訣

記者杜奕君／綜合報導

NBA高人氣「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）雖然有著俊俏外型搭配逆天球技，成為聯盟看板球星，但近年來始終出現「忽胖忽瘦」的體重失控狀況，甚至導致被交易送往洛杉磯湖人。不過這個暑假唐西奇減重有成，體態相當精實，他也在接受雜誌專訪時，透露這個夏天自己的甩肉訓練計畫。

唐西奇近日在訪談中分享了自己的暑假訓練及飲食計畫，展現出對自我管理的高度重視。整個休賽季，他每天進行兩次、每次90分鐘的密集訓練，包括重量訓練硬舉、啞鈴臥推，以及敏捷性項目的短跑及跨欄。訓練結束後，他還會持續進行投籃練習，以提升場上表現。

除了高強度的運動，東契奇在飲食上也採取了全新的方式。他改為無麩質飲食，選擇低糖、高蛋白的食物，並結合間歇性斷食，以減少身體發炎並加速恢復。這項飲食策略不僅幫助他改善體態，也讓他更能應對高強度的賽季需求。

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過去曾有消息指出，獨行俠對東契奇的飲食與體態管理不夠自律感到不滿，甚至一度傳出可能交易他的傳聞。東契奇坦言，這些批評成了他改變的動力。在休賽季的努力下，他成功瘦身，並獲得了物理治療師的肯定。東契奇自己也表示，「看到身體的改變，讓他感到非常高興。」

▲湖人唐西奇甩肉有成，這個夏天變身「瘦77」。（圖／達志影像／美聯社）