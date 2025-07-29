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籃網得分王湯瑪斯清空社群　續約談判陷僵局去留成疑

▲籃網西蒙斯、湯瑪斯、小史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網得分王湯瑪斯清空個人社群，被外界認為是續約談判受阻所致。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

布魯克林籃網主力得分後衛湯瑪斯（Cam Thomas）近日刪除所有與球隊相關的社群貼文，再度引發外界對他未來動向的揣測。這位年僅23歲的得分好手目前仍是受限自由球員（RFA），但與球隊的續約談判進展受阻，雙方在合約金額上存在明顯分歧。

湯瑪斯近期雖然分享了個人訓練的照片，但隨後便將所有與籃網相關的內容刪除，舉動迅速引起球迷及媒體熱議。

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根據消息，籃網曾提出一份2年1400萬美元的合約，其中第2年為球隊選項，但湯瑪斯陣營希望爭取4年1億美元的長期合約，平均年薪約2500萬美元，雙方在薪資條件上仍未達共識。

《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）分析，湯瑪斯或將接受籃網提供的「合格報價（Qualifying Offer）」，該報價金額為2025-26賽季的440萬美元。若選擇此方案，湯瑪斯的合約到期後將於隔年成為完全自由球員（UFA），屆時可自由選擇新東家。

此外，市場上也曾傳出底特律活塞有意透過交易引進湯瑪斯，但多方消息人士認為，布魯克林仍是他最有可能續留的球隊。湯瑪斯在上季共為籃網出賽65場，場均貢獻22.3分，是球隊重建過程中不可或缺的得分來源，也連續兩個賽季個人場均得分突破20分大關。未來他是否留隊，仍有待球隊與他達成共識。

關鍵字： 湯瑪斯籃網NBACam Thomas

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