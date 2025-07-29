快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練

▲中華男籃「帥哥射手」簡浩正式退役，將接任夢想家總教練。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家今(29)日宣布，球隊隊長簡浩正式退役，結束其長達 17 年的職業球員生涯。球團也同時宣布，簡浩將於新賽季接任夢想家總教練一職，持續以新身分投入球隊，邁入職業生涯新篇章，並將在開季前舉辦引退賽作為結束精彩球員生涯的里程碑儀式。

自 2007 年踏入職業籃壇，簡浩歷經璞園建築、臺灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、江蘇南鋼及福爾摩沙夢想家等球隊。期間共奪下 6 座 SBL 總冠軍，六度入選全明星賽，並於 2012 年勇奪三分球大賽冠軍，曾獲年度進步獎、年度第六人等多項肯定。他多次代表中華隊征戰國際賽，足跡遍及瓊斯盃、亞洲盃資格賽等國際舞台，留下無數高光與榮耀紀錄。

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2021 年加盟夢想家以來，簡浩效力球隊四個賽季，累計出賽超過 140 場，投進逾 200 顆三分球，平均外線命中率近三成四，展現穩定輸出與全面貢獻。即便進入職涯後期，他依舊憑藉穩重成熟的球風與豐富經驗，成為團隊陣容中不可或缺的穩定力量。

不僅如此，簡浩更是球隊體系中的關鍵拼圖。例行賽與季後賽中，他多次於緊要時刻挺身而出，以冷靜判斷與穩定外線幫助球隊掌握勝機。是場上年輕球員仰賴的節奏調節者與導師，場下則以高標準自我要求，深刻影響團隊文化與紀律。正如「家有一老，如有一寶」，簡浩以其歷練與謙遜，為球隊帶來無法取代的價值與穩定力量。

談及角色轉變，簡浩坦言：「這不是一個輕易做出的決定，但我很感謝能在夢想家完成球員生涯，更感謝球團給我機會，讓我以新的角色繼續貢獻自己所愛的籃球。未來我將以教練的身分，用不同的方式守護球隊，陪伴球員成長、傳承經驗。」

夢想家總經理韓駿鎧表示：「簡浩是我們球隊最具代表性的領袖之一，無論場上場下都展現極高的職業素養與責任感。如今他即將轉任教練，我們相信他將以嶄新身分延續影響力，善用中英文溝通的優勢，來陪伴球隊邁向下一個階段。」