快訊／在台灣找到歸屬感　林書緯親表態想打中華男籃

▲國王林書緯正式成為FIBA認證台灣本土球員，他也表態想打中華男籃。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王主力後衛林書緯，29日正式宣佈，日前取得FIBA國際籃總認證，正式成為台灣本土球員，稍早林書緯也透過經紀公司發表聲明，強調自己在台灣真正找到了屬於自己的歸屬感，並且公開喊話希望代表中華男籃出賽。

「大家好，我是林書緯。感謝大家一直以來的關心與支持，我很開心，也很興奮地向大家宣布：我已正式通過國際籃球總會（FIBA）的核可，取得本土球員的身分。

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這段歷程的契機，來自上個賽季新北國王參加亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）期間，球隊積極推動，希望我能以本土球員的身分代表出賽。這讓我重新回顧自己這十年來的職業生涯，也更加確認：經過長時間的努力與投入，我已在台灣籃壇逐步累積了肯定，並真正找到了屬於自己的歸屬感。

若未來有機會能夠為台灣籃球貢獻，我十分期待能代表中華隊出賽。除了拓展國際賽的經驗，更重要的是能與世界頂尖球員交手切磋，不斷進步與成長，這對任何一位職業球員而言，都是難得而寶貴的機會。

取得本土身份，對我而言是一個全新的開始。無論是在職業聯盟中，或是未來有機會披上中華隊球衣，我都會持續努力、做好準備，全力以赴，迎接每一個新的挑戰。」