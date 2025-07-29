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2025武動全能體育嘉年華　9月運動盛典正式啟動

▲2025武動全能體育嘉年華將於9月20日在板橋第一運動場館登場、2025武動全能體育嘉年華記者會-把勢生活武學開場演出。（圖／中華民國體育運動總會提供）

▲2025武動全能體育嘉年華記者會-把勢生活武學開場演出。（圖／中華民國體育運動總會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025武動全能體育嘉年華即將於9月20日在板橋第一運動場館熱鬧登場，中華民國體育運動總會今（29日）於體育署暨體育聯合辦公大樓舉辦記者會，正式揭開活動序幕。總會會長葉政彥攜手極限武術創作者奇軒老師及多位與會貴賓，共同呼籲民眾踴躍參與，藉由運動感受正能量並以武會友。

葉政彥在記者會中表示，推廣全民運動一直是中華體育運動總會的重要使命，而國民體育日更是希望鼓勵民眾養成規律運動的習慣。今年活動延續活力形象，並強調身心與社會連結的意涵，吸引更多人投入運動行列。他指出，特邀奇軒老師分享其獨特的武術經歷，希望透過他的表演與教學，激發年輕一代對武術的興趣，進而展現傳統武術在現代的創新可能性。

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奇軒老師以結合傳統武術與當代動作美學見長，透過社群平台吸引大批年輕粉絲。他的成功故事不僅展現了熱愛與堅持如何開創新路，也啟發孩子們勇敢追夢，用運動書寫屬於自己的篇章。

本次嘉年華以「武動全能」為主題，現場規劃了多項兼具趣味與教育意義的活動，讓民眾在運動中體驗文化之美。活動當天，除了專業團隊的精彩表演外，還設有多種互動項目，包括「詠春木人樁體驗」以及「投壺互動遊戲」，讓參與者親身感受傳統武術與古代遊戲的魅力。

此外，活動還融入南北武術特色，推出「南拳北腿大挑戰」，以考驗體能與技巧為主，增添挑戰的樂趣。針對兒童的「兒少障礙跑」則設計了跑、跳、爬等趣味動作，透過遊戲啟發孩子對運動的興趣，從小培養全面的體適能。

中華體育運動總會期盼透過這場結合趣味、體驗與傳承的盛會，讓民眾在歡樂中認識多元運動形式，進一步實現全民動起來的目標。活動資訊及報名方式將陸續公布。

▲2025武動全能體育嘉年華將於9月20日在板橋第一運動場館登場、2025武動全能體育嘉年華記者會-把勢生活武學開場演出。（圖／中華民國體育運動總會提供）

▲2025武動全能體育嘉年華將於9月20日在板橋第一運動場館登場。（圖／中華民國體育運動總會提供）

關鍵字： 武術武動全能體育嘉年華

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