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「麟洋配」巴黎奧運奪金滿週年　王齊麟感觸良多直言角色轉變大

▲王齊麟、蔡尚樺攜手為學習扶助教材公益捐贈計畫代言。（圖／台灣知識庫提供）

▲王齊麟今日代言公益活動，談到去年此時和李洋在巴黎奧運勇奪金牌。（圖／台灣知識庫提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球經典黃金男雙組合「麟洋配」，王齊麟、李洋在去年巴黎奧運風光寫下史無前例男雙金牌2連霸。王齊麟29日出席公益活動時透露，「自己和李洋這幾天來，都還討論到這件事。」王齊麟也說，「現在已經感受到身份轉變，自己心態也改變許多，希望能帶著邱相榤，以『麟榤配』持續爭取佳績。」

麟洋配在風光完成奧運金牌2連霸之後，李洋去年底正式退休，王齊麟則和學弟邱相榤合作持續奮戰，今年在台北羽球公開賽拿下冠軍殊榮，但近期包括印尼、日本以及中國公開賽，麟榤配都在首輪出局，顯然還有不小提升空間。

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王齊麟今日出席公益活動時，也談到去年的這個時間，正好就在巴黎和李洋為奧運奮戰。王齊麟表示，「時間過得很快，以前和李洋一起拚搏，現在則是要帶著學弟，角色與心態的轉變真的不太依樣。」

「現在終於知道當時陳宏麟學長和李洋的心情，希望現在可以讓自己變得更好，也把學弟給戴起來持續突破當前的成績。」王齊麟如此說道。

接下來麟榤配將前進世錦賽，雖然目前有受到傷勢影響，但王齊麟透露將會持續調整，將身體狀況調整得宜後，目標將放在接下來的亞、奧運賽事。

關鍵字： 王齊麟李洋麟洋配羽球巴黎奧運麟榤配邱相榤

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