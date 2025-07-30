小學夏季聯賽台中開戰　球員前進立法院參觀

▲小學夏季聯賽台中開戰，小球員們先前進立法院參觀。（圖／小學體總提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

由中華民國國民小學體育總會主辦的全國小學夏季籃球聯賽將於8月1日至7日在台中市開戰，29日參賽隊伍浩浩蕩蕩「揮軍」立法院舉辦記者會，小朋友還獲邀進議會參觀，彷彿校外教學，以球會友的同時還上了一堂公民教育。

今年是小學體總第二次移師台中舉辦夏季聯賽，吸引男子甲組24隊、乙組51隊、女子23隊、校外22隊共120隊與會，並於瑞穗國小、岸裡國小、社口國小、大雅國小等進行，當中瑞穗國小還是榮譽會長、現任立法院副院長江啟臣的母校。

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「經過總會這幾年的努力，發現很多很棒的小選手能在國小就展現天賦，讓國中甚至高中端有更多選才的機會。」江啟臣說，「去年總計破萬人參與活動，今年場地更好，包括我的母校瑞穗國小，要感謝總會理事長陳煥修不辭辛勞的場勘，以及所有協助這場賽事的好朋友。」

待委員們發言結束的大合照環節，小球員立刻脫下外衣，亮出球衣戰袍，不僅陳菁徽驚呼一聲，全場立刻進入賽事氛圍，江啟臣還主動拿起自己的手機與大家自拍留念，相當歡樂。

隨後50多位球員們跟著江啟臣腳步進入議場參觀，初次踏進國會殿堂的小朋友滿是讚嘆，新北市安坑國小女籃陳巧薰笑說椅子坐起來很舒服，「很壯觀，比電視上看起來大很多。」

陳巧薰暑假過後將升上六年級，去年已入隊但沒有報到名的她覺得沒關係，「學姐都很高、很強，我在旁邊學習、觀摩也很好。」

身高157公分的陳巧薰主打控球後衛，其實她正式接觸籃球不過一年多的時間，已經進步不少，身為台越混血的她表示很感謝母親，無論練習、比賽無役不與，「即使到台南、高雄，她有時候開車有時候搭車，總是陪在我身邊，很感謝媽媽，這次希望能幫助球隊拿下冠軍，送給爸媽當父親節禮物。」