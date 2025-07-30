快訊／重磅！夢想家簽NBA出賽超過400場猛將　恩尼斯正式加盟

▲夢想家宣布簽下在NBA有出賽超過400場資歷的恩尼斯加盟。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家今(30)日正式宣布，簽下豐富資歷的戰將詹姆斯・恩尼斯(James Ennis)，現年35歲，身高198公分的恩尼斯，擁有超過10年職業經驗，橫跨美國、澳洲、波多黎各、巴林、中國、以色列、俄羅斯與日本等多國聯賽。

恩尼斯來自美國加州文圖拉(Ventura California)，畢業於NCAA D1的長灘州立大學(Long Beach State University)大學時期展現優異全能身手，兩季期間繳出場均16.5分、6.7籃板、2.1助攻，是校隊主力球星。他在NBA選秀中以第50順位被亞特蘭大老鷹選中，正式展開職業生涯。

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曾效力於NBA邁阿密熱火、曼菲斯灰熊、休士頓火箭、費城七六人、奧蘭多魔術等多支球隊，累積超過400場出賽。轉戰海外聯賽，恩尼斯的持續表現亮眼。於巴林聯賽Al-Ahli Manama時期，繳出場均27.6分、16.5籃板、4.4助攻與2抄截，三分命中率突破四成，展現強勢進攻火力與全能表現。

在中國NBL河北石家莊翔藍，出賽18場比賽，場均貢獻25.4分、13.5籃板、4.7助攻與2次抄截，外線命中率同樣逼近四成。在2024-25賽季則加盟日本聯賽 Kagoshima Rebnise，穩定出賽下仍繳出12.8分、5.1籃板、2.2助攻與1.2抄截，外線命中率維持在三成。

恩尼斯首次來台打球，他表示，「這是我第一次來到台灣，對我來說是一段全新的旅程，期待接下來的生活與挑戰。」談到對台灣的印象，恩尼斯坦言，過去看過霍華德(Dwight Howard)、卡森斯(DeMarcus Cousins)都曾來台打球，讓他對這裡的產生興趣。場下的他生活簡單，喜歡陪伴家人，空閒時也會玩決勝時刻。

對於新賽季的期待，恩尼斯說，「我很開心能加入夢想家，希望能和隊友建立起好的默契，也把我的經驗帶給團隊，幫助球隊贏得比賽。」

夢想家總經理韓駿鎧表示，「恩尼斯是一位非常全面的球員，他的到來會讓我們在攻防兩端更有層次，特別是在外線投射與防守輪轉上。他的經驗與穩定性，會是球隊重要的助力，也希望他能和隊友們擦出新的化學反應。」

