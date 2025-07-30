勇士給2年4000萬合約遭庫明加拒絕　今夏補強計畫「卡死」成難題

▲勇士與庫明加持續無法在續約上達成共識。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士在這個夏天的補強計畫，遲遲沒有大動作展開，其中最大關鍵之一，就是陣中年僅22歲的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）針對續約協商一事，始終無法和管理層達成共識。根據美國媒體報導，勇士傳出願意開出一紙2年4000萬美金合約，但庫明加陣營始終不願續約，連帶也影響球團一系列補強無法進行。

根據NBA權威記者史坦（Marc Stein）披露，勇士球團願意開給庫明加2年4000萬美金、平均年薪在2000萬美元的續約價碼，但這樣的合約卻明顯未達庫明加陣營的預期，根據報導，庫明加可能要求至少3年，平均年薪在3000萬美金的續約內容。

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由於庫明加是否續約，或是進行交易遲遲無法定案，連帶也卡死勇士補強續約計畫，包括先前已經傳出鎖定的補強人選，包括禁區老將霍福德（Al Horford）、後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）等人，都無法進行網羅。

《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）則報導，庫明加陣營正積極尋求先簽後換，且已經和沙加緬度國王管理層接觸，不過交易籌碼並未有共識，也有消息指出，勇士會在季前訓練營開始前，搞定庫明加的新合約，最終合約可能將略高於目前的2年4000萬美金。

庫明加在2024-25賽季例行賽共出賽47場，平均可繳出15.3分、4.6籃板、2.2助攻，整體投籃命中率為45.4%。