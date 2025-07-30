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勇士咖哩認證「體能怪」　柯瑞：莫蘭特是同體重級別身體素質最佳

記者杜奕君／綜合報導

NBA金州勇士超級球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）不僅是NBA當代最佳神射手，日前甚至被美國媒體《Bleacher Report》評為NBA史上第10大球星，即便尚未退役已經獲得崇高地位。不過近日柯瑞受訪時，談到了他眼中的當今聯盟「體能怪」，也就是曼菲斯灰熊王牌莫蘭特（Ja Morant），柯瑞表示，「在同體重級別下，莫蘭特的身體素質就是聯盟最佳！」

聯盟天王球星柯瑞，近日在接受Podcast節目訪問時，對於灰熊一哥莫蘭特有著高度讚賞，柯瑞表示，「我認為，如果按照體重級別來看，莫蘭特就是聯盟中身體素質最出色的球員！」

現年25歲，身高188公分、體重78公斤的莫蘭特，2024-25賽季平均能繳出23.2分、4.1籃板、7.3助攻、1.2抄截，上賽季他對上波士頓塞爾提克時，一次切入後反手拉桿倒灌美技，也被球迷票選為年度最佳扣籃。

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日前莫蘭特接受代言品牌NIKE邀請，為個人第3代專屬鞋款造訪中國時，也在比賽實戰中，大秀了一記大車輪反身倒扣，美感與力度都震撼全場，也難怪就連前輩柯瑞，都力挺這位小老弟的體能素質是同位置控衛頂尖水準。

▲▼勇士柯瑞、灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞認證，稱灰熊莫蘭特是同體重級別球員中身體素質最佳好手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯瑞莫蘭特NBA勇士灰熊Stephen CurryJa Morant

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