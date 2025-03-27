中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案



▲中信兄弟更換轉播。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒36年新球季將於本周六開打，距離開幕戰只剩2天，各隊主場轉播陸續確認，中信兄弟今年MOD轉播從愛爾達，改成緯來精采台，不過富邦悍將與台鋼雄鷹尚未定案。

中信兄弟今年主場轉播有線電視由緯來電視網，MOD是緯來精采台，網路平台包括Twitch中信兄弟官方頻道、DAZN、CPBL TV。

味全龍今年主場轉播今年與緯來電視網合約進入第3年，有線電視轉播交給緯來電視網，MOD是愛爾達，網路平台包含味全龍youtube頻道、Twitch、緯來體育台官方頻道、DAZN、愛爾達、FainTV歡樂看、LINE TODAY、CPBL TV。

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樂天桃猿主場轉播維持有線電視DAZN，MOD是DAZN，網路平台則有DAZN、CPBL TV。

統一7-ELEVEn獅主場轉播同樣與去年相同，有線電視由博斯與MOMOTV負責，MOD同樣是博斯、MOMOTV、愛爾達，網路平台有DAZN、中華電信Hami、LiTV、四季線上、FainTV歡樂看、LiTV、LINE TODAY、CPBL TV。

此外，富邦悍將與台鋼雄鷹球團今年主場賽事轉播，目前尚未完全定案，今天只有MOMOTV宣布轉播台鋼雄鷹主場賽事，其他還沒有公布。