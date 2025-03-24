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李雅英「還不想當搞笑藝人」　要帶李珠珢逛夜市

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，李雅英。（圖／記者李毓康攝）
▲Fubon Angels發布會李雅英。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

Fubon Angels今日舉辦新球季發表會，韓國女神李雅英這幾年在台灣人氣飆漲，李雅英受訪時笑說，「有搞笑的欲望，但還不想成為搞笑藝人。」

身為富邦啦啦隊三本柱之一，李雅英笑說，「雖然有搞笑的慾望，但一樣有想要裝漂亮的時候，還是當女神就好。」

逐漸熟悉台灣環境，李雅英讓許多球迷越來越搞笑，李雅英坦言，「自己本來就有一點搞笑慾望是沒錯，「但我還是想要慢慢來，不希望當自己想要漂漂亮亮時，球迷會覺得幻想破滅。」

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另一名韓籍成員南珉貞，今天記者會上用中文講出「啊不就好棒棒」，她透露，「這句中文不是在課堂上可以學到，而是韓籍網紅Judy教的，是很日常的一句話，讓自己更融入台灣。」

今年從Fubon Angels練習生轉正是的Kapo，今天在活動後聯訪，也擔任翻譯角色，李雅英提到，練舞時，翻譯不一定都在場，聽不懂的時候，馬上轉頭看到Kapo，會有安心感。

另外，被問到有什麼能給新加入的李珠珢建議，南珉貞提到，「現在棒球季還沒開始，正式開始之後，台灣天氣很熱，應援會流很多汗，和在韓國應援很不一樣，要提醒珠珢戰勝天氣。」

至於李雅英也說，「李珠珢剛來台灣會很忙，之前聽說她想去夜市，之後想找時間一起去體驗。」

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，左起李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者李毓康攝）
▲Fubon Angels發布會李雅英、李珠珢。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： 中職富邦悍將

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