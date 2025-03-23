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鑀龍初亮相表現「相當好」　葉總：足以應付任何角色

▲味全龍隊洋將鑀龍。（圖／味全龍隊提供）
▲鑀龍。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍23日官辦熱身賽9比3打敗樂天桃猿，味全新洋投鑀龍（Aaron Leasher）首度在官辦熱身賽登板，1局無失分，賽後味全總教練葉君璋認為，「看起來相當好。」

本季味全補進朱育賢與陳子豪，今天兩人同場先發，並且與吉力吉撈．鞏冠以及劉基鴻共組打線4連星。

今日4人組成4連星，葉君璋表示，「純粹是巧合，之前陳子豪有一些傷，現在慢慢正常比賽，目前看起來打線串連起來，也完整蠻多，雖然有些球員還沒有到位，相信慢慢調整，會是蠻不錯的打線。」

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味全投手曹祐齊先發4.2局，用了65球，40個好球，被擊出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉3分自責分，葉君璋認為，「整個內容來說算是很不錯，但我相信他自己知道還沒有完全到位，需要一點時間調整，不過對他來講，是一場很好的比賽。」

至於曹祐齊是不是有機會搶下開季一軍先發輪值，葉君璋坦言，「這個會再想一下，當然希望他調整得更好再回來，現在這個狀況上去投，打者也不是那麼好打，我們會再考慮，搞不好有機會。」

味全新洋投鑀龍首次在官辦熱身賽亮相，中繼1局被擊出1支安打，投出1次三振，無失分。

葉君璋評價鑀龍表現，「今天算是他在球隊第3場出賽，看起來是最好的一場，之前有再做一些調整，這場看起來相當好。」

未來有關於鑀龍的角色定位，是要先發或是中繼，葉君璋則說，「兩個都適合，他足以應付任何一個角色，但會考慮到徐若熙的狀況，因為若熙還沒有好，鑀龍有可能從先發開始，等若熙好了，再看擺在哪一個適合的位置。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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