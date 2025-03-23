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高塩將樹第一個完整球季　餅總評估轉投先發

▲統一獅隊投手高塩將樹。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊投手高塩將樹。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅日籍投手高塩將樹來台多年，在業餘成棒隊打拚，去年季中選秀第六輪被獅隊選進，成為首位透過選秀加盟中職的外籍球員，除了希望他的加入能補強球隊投手戰力，總教練「大餅」林岳平期待他對棒球的執著，能夠感染隊上的選手。

高塩將樹在2017年來台加盟業餘成棒隊，並在國內成棒賽事投出好成績。依照中華職棒在2021 年修改的規章內容，在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，可參與選秀並被視為本土球員，而高塩在2022年、2023年都投入中職選秀，直到2024年第三度叩關才成功，如願踏入中職舞台。

統一獅隊總教練林岳平指出，會在選秀指名高塩的考量，是將他的能力和同齡選手做比較，「確實他目前的狀態還是優於同齡的選手，表示他對於棒球的執著，以及想要成功、成為職業選手的態度，決然沒有一絲放棄，我們只是敞開這個大門，讓他在這個聯盟展現他的個人能力。」

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林岳平也說，「為了成為職業選手的一天，高塩做了很多的努力、等待很多的日子，當他真正進入到職業的賽場裡，他依然很投入地去表現自己，很投入地為他的棒球生涯努力。」餅總希望這樣的高塩精神，能夠啟發獅隊選手「當一個職業選手的每一天，都去做好每一天該做的本分。」

在35歲的年紀進入職棒，高塩將樹笑說，比起夢想成真的感覺，想到的其實更多是現實面的問題，「到臺南沒有捷運的話該怎麼移動？」但實際加入統一獅後，除了搭隊友的便車，他也會自己搭公車及火車移動，生活上沒有太多不便。

去年高塩將樹在選秀後即完成加盟，僅在二軍出賽1場，7月底開始在一軍登板，出賽20場都是後援，共投21.2局，拿下2勝1敗4中繼，之後也在總冠軍賽登板，後援出賽兩場，投2局失1分，有1次中繼成功。

高塩將樹提到，自己加入球隊初期也花了一些時間適應新的生活和環境，還要調「時差」，因過往業餘比賽都是白天進行，職棒賽事則是晚上，需要慢慢習慣，而從以前習慣的先發角色轉換為中繼，所做的準備也有所不同，他自認直到賽季結束前最後一個月，才算是成為球隊的戰力。

今年高塩將樹將迎接個人在中職的第一個完整球季，依照餅總的規劃，春訓仍安排高塩將樹維持去年的角色，以中繼出賽為主，但也會持續觀察他是否能再拉長投球局數、勝任長中繼的角色，並評估日後轉任先發的可能。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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