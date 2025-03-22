開刀取出車禍鋼釘　李振昌好好睡覺：感恩可以投球



▲李振昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟38歲投手李振昌本季與球團續簽複數年合約，前年發生車禍，這兩年表現不算出色，去年季後決定開刀，把右手的鋼版與鋼釘取出。

去年李振昌42場出賽，戰績3勝1敗13次中繼成功，投了38.1局，被擊出43支安打，沒有任何全壘打，27次三振，21次四死球，防禦率4.70。

本季李振昌與球隊續簽複數年合約，今年月薪63萬元，李振昌坦言，「去年表現不滿意，這幾年表現不太好，今年多練一個新球種，實戰還沒用出來，還持續在練，暫時不透露是什麼球種，多一種球路，多一種選擇。」

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李振昌提到，「自己看了很多網路上投球機制，想要試試看，主要是發力訓練，現在的滑球，沒有當初回來那麼好，可能大家熟悉度也比較高，今年滑球控制力比較好。」

前年意外出車禍，先前中信投手教練王建民直言，對於李振昌投球有蠻大影響，李振昌表示，「去年因為有鋼釘卡住，季後去年11月去開刀，把1片鋼版與6條鋼釘拿出來，平常有些角度會過不去，會感覺到會痛。」

李振昌也說，「取出鋼版與鋼釘之後，主要是睡覺比較好睡，原本右側沒辦法躺，現在還可以投球，已經很感恩，今年目標健康，還有一些任務，想要幫忙隊上學弟，協助調整到穩定一點。」