運動雲

>

開刀取出車禍鋼釘　李振昌好好睡覺：感恩可以投球

▲▼2024中職台灣大賽G2，李振昌。（圖／記者李毓康攝）
▲李振昌。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟38歲投手李振昌本季與球團續簽複數年合約，前年發生車禍，這兩年表現不算出色，去年季後決定開刀，把右手的鋼版與鋼釘取出。

去年李振昌42場出賽，戰績3勝1敗13次中繼成功，投了38.1局，被擊出43支安打，沒有任何全壘打，27次三振，21次四死球，防禦率4.70。

本季李振昌與球隊續簽複數年合約，今年月薪63萬元，李振昌坦言，「去年表現不滿意，這幾年表現不太好，今年多練一個新球種，實戰還沒用出來，還持續在練，暫時不透露是什麼球種，多一種球路，多一種選擇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李振昌提到，「自己看了很多網路上投球機制，想要試試看，主要是發力訓練，現在的滑球，沒有當初回來那麼好，可能大家熟悉度也比較高，今年滑球控制力比較好。」

前年意外出車禍，先前中信投手教練王建民直言，對於李振昌投球有蠻大影響，李振昌表示，「去年因為有鋼釘卡住，季後去年11月去開刀，把1片鋼版與6條鋼釘拿出來，平常有些角度會過不去，會感覺到會痛。」

李振昌也說，「取出鋼版與鋼釘之後，主要是睡覺比較好睡，原本右側沒辦法躺，現在還可以投球，已經很感恩，今年目標健康，還有一些任務，想要幫忙隊上學弟，協助調整到穩定一點。」

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟終結者有備案人選

吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟終結者有備案人選

陳傑憲破紀錄合約雙贏　蔡其昌解釋「資深旅外球員」門檻

陳傑憲破紀錄合約雙贏　蔡其昌解釋「資深旅外球員」門檻

拜託曾豪駒出任經典賽教頭　蔡其昌找樂天球團溝通

拜託曾豪駒出任經典賽教頭　蔡其昌找樂天球團溝通

川岸強重視「好球率」　點名兩年輕土投卡位一軍

川岸強重視「好球率」　點名兩年輕土投卡位一軍

曾仁和腰部不舒服　確定無緣開季先發輪值

曾仁和腰部不舒服　確定無緣開季先發輪值

岳政華恐趕不上開季　兄弟洋投保持競爭中

岳政華恐趕不上開季　兄弟洋投保持競爭中

林泓育復出測試拚開季　古久保讚賞馬傑森守備「安定」

林泓育復出測試拚開季　古久保讚賞馬傑森守備「安定」

下周與蔡其昌見面　曾豪駒有意願接明年經典賽兵符

下周與蔡其昌見面　曾豪駒有意願接明年經典賽兵符

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

統一獅6投聯手完封樂天　王念好長打助富邦勝台鋼

統一獅6投聯手完封樂天　王念好長打助富邦勝台鋼

#金瓜石 220公斤 #金磚 「身價飆漲 #7億 」 錢錢味超濃！民眾搶摸

熱門新聞

轉投富邦封印「大鵬展翅」　李吳永勤：把動作留在兄弟

曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

兵敗台灣後盼WBC雪恥！韓國隊集結4名前總教練打造最強教練團

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

岳政華恐趕不上開季　兄弟洋投保持競爭中

讀者回應

﻿

熱門新聞

1封印大鵬展翅　李吳永勤：留兄弟

2曾頌恩「越來越成熟」　平野關注曾聖安

3陳傑憲再破紀錄　陳子豪：我以為3、4億

4兵敗台灣盼雪恥！韓國最強教練團

5杜克天才鐵定投入今年NBA選秀2原因

最新新聞

1霹靂舞一哥孫振開球　已獲世運會門票

2曼尼高大三元　國王大勝戰神

3李家慷轟32分　領航猿例行賽封王

4王柏融4安助台鋼止3連敗　統一擊退富邦

5林泓育努力跟進度　衝撞黃沒大礙

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366