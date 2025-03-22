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拜託曾豪駒出任經典賽教頭　蔡其昌找樂天球團溝通

▲▼ 2025中職開季團圓大辦桌，蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）
▲蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿首席兼打擊教練曾豪駒先前才剛結束世界棒球經典賽資格賽總教練任務，今日受訪時表達有意願接下明年經典賽兵符，中華職棒會長蔡其昌表示，「下周會找樂天球團溝通。」

從去年世界12強賽領軍奪冠，再到先前經典賽資格賽，曾豪駒帶領中華隊打進明年經典賽，目前尚未確認接下明年經典賽兵符。

有關於中華隊總教練人選，蔡其昌表示，「會跟球團密切協商，做最充分的準備，總教練要早早決定，還要決定教練團，還有統籌教練與情蒐小組的教練與成員，未來要接受總教練指揮，是一個團隊的概念，團隊的頭要先定下來，才知道要做哪些準備，會有一年時間為明年經典賽準備。」

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蔡其昌透露，「下周開始會跟樂天球團溝通，瞭解曾豪駒總教練的需求，看能配合到什麼程度，到時候再來討論，會長有想法，曾豪駒教練有意願，就看怎麼跟球團溝通。」

蔡其昌直言，「就像徵召球員，球團附帶使用規則，一樣的道理，在拜託總教練，一樣有使用規則，都會面對球團的問題，教練與球員都是球團資產，當然有權利去要求，會尊重球團與個人意願，曾豪駒教練有意願，球團態度要認真溝通，這件事情才能談得成。」

至於下周見面時間，蔡其昌提到，「今天才得知曾豪駒總教練有意願，內心很高興，問題是必須跟球團談，他是樂天的人，樂天球團態度很重要，時程安排有一定構想，必須跟總教練商討，無論旅日或是旅美情蒐，等著總教練指揮，如果需要我出馬，我也可以出馬，要卯足全力，飛到美國或是日本，都是可以的。」

觀察官辦熱身賽票房，蔡其昌坦言，「熱身賽不是太準確，去年有大巨蛋效應，進場人數幫忙很大，今年熱身賽還沒打完，持平沒有問題，看最後打完才能統計，熱度應該是有的，畢竟是熱身賽，開打後多進場，看重實際例行賽票房成績，跟球團一起努力，把12強奪冠氛圍拉起來。」

關鍵字： 經典賽曾豪駒棒球

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