岳政華恐趕不上開季　兄弟洋投保持競爭中



▲岳政華。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟22日官辦熱身賽在台北大巨蛋遭遇樂天桃猿，中信外野手岳政華近期還沒在官辦熱身賽上場，中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「可能趕不上開季。」

今天球隊北上打官辦熱身賽，平野惠一認為，「大家調整都蠻順利的，洋投還在保持競爭中，還沒有確定開季人選，官辦熱身賽有上去的年輕選手，都是很期待，畢竟一軍主力，不可能都打滿120場，隨時有人可以頂上來。」

去年有不少參加世界12強賽與今年世界棒球經典賽資格賽，平野惠一認為，「狀況沒有差太多，有很多選手變得更成熟，包括12強賽與經典賽資格賽，都是很好的經驗。」

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主力外野手岳政華由於身體有些狀況，目前尚未在官辦熱身賽亮相，平野惠一透露，「岳政華因為調整狀況比較慢一點，有可能趕不上開季，現在是宋晟睿很大的機會。」

平野惠一提到，「一直有跟洋將說，希望他們來台灣，除了個人表現，為了台灣棒球更好，一起帶動台灣棒球。」

另外，江忠城今年在官辦熱身賽3場登板，防禦率3.38，平野惠一則說，「去年就很期待江忠城，但有時候遇到傷痛，或是狀況不好，沒辦法上一軍，今年回來的時候，有感受到很強的企圖心，雖然球速都有，但失投球偏多一點，一軍打者掌握度比較高，希望他精進自己，是非常期待的選手。」