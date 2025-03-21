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曾頌恩「越來越成熟」　平野關注味全18歲曾聖安

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟21日官辦熱身賽4比4打和味全龍，中信外野手曾頌恩開轟包辦4打點，中信兄弟總教練平野惠一稱讚，「越來越像成熟的大人。」

中信洋投黃博多（Humberto Castellanos）先發4局，用了62球，43個好球，被敲出3支安打，有2次三振，失掉1分自責分，原本想續投第5局，但後來被換下場。

評價黃博多表現，平野惠一認為，「今天黃博多表現很不錯，第5局練投的時候，覺得腳部怪怪的，所以趕快換下來，治療之後沒有太大問題，所以比較安心。」

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本場曾頌恩單場雙安，包辦全隊4分打點，平野惠一觀察，「曾頌恩今年越來越像大人，成熟的大人，有冷靜的感覺，視野變得越來越寬廣，不是只有專注一個點，狀況判斷越來越好，會在場上讓人感覺有餘力，可以做更多事情。」

熱身賽大多安排曾頌恩扛下第4棒，平野惠一直言，「一整年讓曾頌恩扛4棒的話，不管是誰都不太可能，但希望他以此為目標，能爭取打球隊3、4棒。」

另外，味全18歲開路先鋒曾聖安單場雙安，敲下3分打點，表現十分亮眼，平野惠一則說，「也是在觀察曾聖安擅長打什麼球種，是一個什麼樣的打者，我們球隊有在做一些嘗試，但他確實是一個很好的打者。」

同時平野惠一也說，「冉承霖表現也很不錯，今天9棒和1棒都表現不錯，可以期待他們有更多成長。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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