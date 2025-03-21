味全龍「台北市應援店」計畫　首站士林夜市熱血啟動



▲味全龍「台北市應援店」計畫。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／綜合報導

味全龍「台北市應援店」計畫正式啟動，首站於士林夜市掀起熱血狂潮！昨夜的士林夜市被龍迷的熱情點燃，紅色旗海揮舞，吶喊聲此起彼落，宛如小型龍魂主場。

味全龍人氣吉祥物「威弟」驚喜現身，瞬間引爆全場氛圍，與球迷擊掌、合影，讓現場熱血沸騰。威弟也親手發送「台北市應援袋」給現場龍迷，為士林夜市合作店家掛上「台北市應援旗」，象徵這場應援店計畫正式啟航。

發放台北市應援旗的活動途中，威弟巧遇支持球隊多年的元年龍迷店家，還有總教練葉君璋的同學所經營的店家，彼此熱絡交流，展現龍魂凝聚的感動時刻。最後，威弟挑戰士林夜市經典遊戲射氣球遊戲攤位，挑戰準度極限，一連射中多顆氣球，展現出驚人的準確度，意想不到獲得「射氣球高手」的技能！為本次活動畫下精彩尾聲。

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此外，士林夜市的商家也熱情響應，其中不乏知名小吃如蚵仔煎、胡椒餅、糖葫蘆、炸冰淇淋等，讓龍迷們在應援之餘，也能大快朵頤，感受最地道的台北美食魅力。

味全龍「台北市應援店」計畫將持續推進，下一站即將揭曉！龍迷們最想在哪裡看到這場熱血應援？快到味全龍官方臉書留言敲碗，你的聲音可能決定下一場應援的地點！

此外，店家應援旗申請仍開放中，數量有限，想讓你的店成為龍迷熱點？現在就填寫申請表單，加入這場熱血應援行列！