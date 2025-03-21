史上首位2億男！　統一獅10年大約綁定陳傑憲



▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅31歲外野手陳傑憲去年持續打出好成績，加上在世界12強賽拿到最有價值球員獎，季後合約到期，身價水漲船高，雙方近期達成10年合約共識，總值2億打破中華職棒紀錄。

去年季後陳傑憲與球隊3年合約期滿，上季月薪63萬，參加12強賽大放異彩，勇奪最有價值球員獎，先前獅隊表態希望讓他成為終身統一人。

1月24日中信兄弟宣布與當家游擊手江坤宇達成10年最高總值超過1.4億合約協議，創下中華職棒史上最年輕拿下平均月薪超過百萬的紀錄，成為聯盟首位簽下10年保障合約的球員，外界關注陳傑憲談約進度。

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獅隊與陳傑憲從去年在12強賽結束後，隨即展開新合約洽談，過程中雙方提出多種版本，包括純球員合約與球員加上教練合約模式，彼此充分提出想法。

這兩天傳出經過討論，兩邊已經達成共識，獅隊將與陳傑憲簽下一紙10年純球員保障合約，合約總值2億新台幣，包括保障薪資1.68億，另有3200萬激勵獎金，其中合約總值2億，超越江坤宇合約總值1.4億元，打破中職紀錄，成為史上首位2億男，保障薪資1.68億，同樣刷新中職紀錄。

今日獅隊發出新聞稿證實，雙方達成合約共識，與陳傑憲簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，將成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬，激勵獎金3200萬。

統一獅總經理蘇泰安表示：「傑憲是一個全方位選手，無論在成績、人氣都是指標性人物，更是許多後輩選手學習的對象，經過這幾個月與經紀人洽談，並數次與傑憲本人了解其想法，雙方彼此分享未來規劃及展望，今日能夠達成共識，對於選手及公司都是全新的里程碑，相信這份合約，絕對符合傑憲身價，而這些都是他平日各項堅持與自我要求，才能創造職業價值，也是選手們最佳典範。」

接下來2025年中職新球季即將開始，蘇泰安期許傑憲能夠再帶領隊友，為自己與團隊「續寫尚勇傳奇、再創猛獅高峰。」