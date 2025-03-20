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王政順超前2分砲　兄弟8比6逆轉富邦

▲▼中職王政順。（圖／記者李毓康攝）
▲王政順。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟20日官辦熱身賽在台中洲際球場遭遇富邦悍將，兩隊皆由洋投掛帥先發，中信勝騎士（Mario Sanchez）對上富邦魔力藍（Shawn Morimando），本場雙方攻勢你來我往，8局下中信王政順轟出逆轉2分砲，終場8比6力克富邦。

勝騎士3局上遭遇亂流，董子恩、陳真、李宗賢串連安打，先打下1分，葉子霆擊出游擊滾地球出局，但有1分打點，接著申皓瑋敲出左外野二壘打，中信決定換下勝騎士，改由陳冠穎接替，不料被張育成掃出帶有2分打點的三壘打。

總計勝騎士先發2.2局，用了49球，31個好球，被擊出4支安打，投出3次三振，丟掉4分自責分。

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3局下中信打破鴨蛋，許庭綸擊出中外野二壘打，張士綸選到四壞球，高宇杰補上左外野二壘打，有1分打點，4局中信追回1分，比數拉近到2分差。

象魔力先發4局，用了72球，46個好球，被敲出6支安打，投出2次三振，3次四壞球，失掉4分自責分。

中信第5局持續反攻，黃韋盛、張仁瑋、李聖裕連續安打，先拿回1分，陳俊秀補上高飛犧牲打，兩隊形成平手，下一棒詹子賢揮出左外野陽春全壘打，中信反超比數。

6局上富邦陳真擊出高飛犧牲打，一舉扳平比數，7局上中信換投黃恩賜，被葉子霆擊出安打，藉由申皓瑋二壘滾地球推進上到二壘，接著張育成擊出適時安打，富邦拿到超前分。

不過8局下富邦換投林栚呈，先被宋晟睿擊出三壘方向內野安打，王政順一棒掃出右外野2分全壘打，後面多添1分保險，最後中信2分差勝出，富邦中斷官辦熱身賽3連勝。

關鍵字： 中職中信兄弟

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