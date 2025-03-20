江少慶「往好的方向走」　王尉永復健進度比預期快



▲江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台中報導

富邦悍將今年開季牛棚投手有不少傷兵，包含江國豪、岳少華、吳世豪、江少慶等人，其中觀察王牌投手江少慶，富邦投手教練郭勇志認為，「往好的方向走。」

去年季後江國豪、岳少華、吳世豪都因右手肘骨刺開刀，郭勇志透露，「江國豪進度會晚一點，大概4月底，岳少華預計3月22日出賽，有機會趕上開季，但傾向看他身體狀況恢復，吳世豪昨天是第2次牛棚練投，看身體恢復狀況，有可能趕上開季。」

右肩不適的王尉永，郭勇志則說，「王尉永已經有比較好，進度比想像中還要快，但我們還是會比較謹慎，進度可能比江國豪晚一點，有球員受傷，同時也是年輕球員的機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於去年胸大肌撕裂傷的王牌投手江少慶，預計月底接受核磁共振（MRI）檢查，郭勇志透露，「江少慶已經開始揮羽球拍，角度有一些受限，往好的方向在走，沒有想像這麼嚴重，但後續還是要去檢查，上半季可能有困難，畢竟是大肌群，比較麻煩一點，下半季應該有機會。」

富邦現階段先發輪值除了洋投，本土投手人選包括陳仕朋、黃保羅、張奕、李東洺，郭勇志提到，「先發投手是誰的狀況好就誰上，大家都滿積極想要搶這角色，如何排出好的輪值，這個比較重要，開季洋投人選還在觀察，官辦熱身賽結束再來決定。」