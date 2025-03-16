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兄弟開局8分、張士綸陽春砲　13比8打敗統一開胡

▲中信兄弟張士綸。（圖／中信兄弟提供）
▲張士綸開轟。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅16日官辦熱身賽在台中洲際球場交手中信兄弟，兩隊皆由洋投先發，統一新洋投蒙德茲（Yohander Mendez），對決中信克迪（Kirk McCarty），首局蒙德茲遭遇亂流，單局5次四壞球保送，中信首局強攻8分，奠定勝利基礎，終場13比8打敗統一，拿下官辦熱身賽首勝。

今天一開賽蒙德茲遇到控球麻煩，首名打者面對黃韋盛因為超時被判壞球，形成四壞球保送，又連續四壞球保送張仁瑋、王威晨、曾頌恩，先送給對手1分。

接著蒙德茲好不容易投進好球帶，被詹子賢擊出左外野安打，但四壞球保送李聖裕，再被王政順擊出右外野安打，統一換上李其峰接替。

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不過李其峰被張士綸敲安，對林吳晉瑋投出觸身球，後面黃韋盛擊出右外野高飛犧牲打，有1分打點，王威晨補上適時安打，再打下1分，中信單局攻下8分。

總計蒙德茲面對7名打者，沒有解決任何一人，用了31球，只有9個好球，被擊出2支安打，投出5次四壞球，失掉7分自責分。

2局上統一打破鴨蛋，林岱安擊出高飛犧牲打，先打下1分，3局上重啟攻勢，陳傑憲擊出中外野安打，靠著暴投上到二壘，林培緯擊出左外野安打，有1分打點，加上對手回傳球發生失誤攻上二壘，接著陳聖平適時敲安，再打下1分。

兄弟第3局與第5局各得2分，6局上雖然統一追回1分，6局下張士綸掃出右外野陽春全壘打，9局上統一追回4分，但最後中信仍以5分差勝出，中止官辦熱身賽2連敗。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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