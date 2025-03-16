同鄉學弟陳偉殷引退　餅總期待創辦「投手訓練場」



▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台中報導

台灣旅外投手陳偉殷今天在老東家中日龍舉行引退儀式，賽前擔任開球嘉賓，統一7-ELEVEn獅總教練林岳平過去曾在中華隊與他有著不錯交情。

陳偉殷日前宣布結束球員生涯，今天中日隊舉辦引退儀式，身為過去中華隊學長，林岳平透露，「有相處過一段時間，記得他18歲的時候，中華隊有投手營，他家住八卦寮，我家住仁武，我會開車載他回家，後來他也順利到日本發展。」

林岳平認為，「不簡單，陳偉殷有辦法在日本投出很好的成績，又再跳到美國，這是比較難得，他在高中就是很好的投手，跟鄭錡鴻一樣。」

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陳偉殷退休後，之後將宣布未來規劃，林岳平提到，「陳偉殷之前有做棒球訓練營，以他的能力，可以考慮成立定點式的場所，例如訓練中心，以他的人脈與能力，像是引進美國訓練的體系進到台灣，國外比較細膩的東西，可以帶來台灣，他是創辦人角色，推廣投手發展。」

林岳平表示，「設置一個訓練場所，不管是體能或是技術等，甚至引進國外師資，相信陳偉殷都有能力與人脈，找到資金長期培養或是訓練，例如基層棒球移訓，這個場所可以用來舉辦投手營，無論業餘或是職棒，變成常態式的教學場所。」

另外，林岳平也說，「以陳偉殷的能力，可以做些不一樣的事情，或許教學場所經營上並不容易，但他應該可以找到資源，協助台灣棒球基層發展，台灣要在國際賽有好成績，還是要有強的投手，去年世界12強賽，也是有好的投手，才有辦法拿到冠軍，棒球比賽主軸還是投手，期待他能運用在日本與美國成功的例子，帶動台灣棒球投手長期發展。」



▲陳偉殷引退儀式。（圖／取自中日官方臉書）