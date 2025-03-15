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忍痛手指韌帶撕裂　王博玄「腎上腺素」撐完資格賽

▲▼王博玄。（圖／記者李毓康攝）
▲王博玄。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台中報導

台鋼雄鷹王博玄先前在世界棒球經典賽資格賽打滿4戰，實際上首戰王博玄因為守備時右手中指韌帶撕裂，但他依舊撐完系列賽，並且繳出亮眼成績。

王博玄在經典賽資格賽打滿4場，總計15打數，敲出全隊最多的8支安打，打擊率高達0.533。

其實資格賽首場，王博玄就受傷了，王博玄透露，「第1場比賽，第1局手就受傷了，當下知道手指不太對勁，有一點歪掉，後來拉回來，檢查之後是韌帶撕裂。」

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王博玄表示，「防護員評估，還可以掌控，有做防護措施，還是可以比賽，避免二次傷害，系列賽每天就是包紮與冰敷，包括賽前與賽後都要治療。」

當下忍著傷痛比賽，王博玄坦言，「難免還是會痛，熱身的時候比較有感覺，賽前打擊練習會痛，但進入比賽腎上腺素上來，其實就還好，當下不知道嚴重程度，覺得還可以比賽，還是想把比賽完成。」

王博玄表示，「防護員評估要休息4到6周，先前回到母隊，有先休息一下，最近開始做傳球的測試，感覺都OK，原本教練要我休息，但我可能比較好動，進到球場不想休息。」

同時王博玄還說，「當時中華隊隨隊醫生有照超音波，撕裂大約3分之1，就是去跟防護員溝通，看能不能完成比賽，現在感覺越來越好。」

王博玄也說，「先前有上網查，如果二次傷害，可能手指韌帶會斷掉，不過目前打擊都還好，調整一下握棒方法，影響不會很大，主要還是傳球，只要我覺得可以，就會希望把比賽打好。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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