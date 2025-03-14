林立、梁家榮輪番開轟　樂天6比2逆轉兄弟



▲梁家榮。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟14日在台中洲際球場與樂天桃猿官辦熱身賽交手，雙方皆由新洋投掛帥先發，中信黃博多（Humberto Castellanos）對上樂天霸鉧德（Jonathan Bermudez），此役樂天單場雙轟，包括第7局梁家榮轟出超前陽春砲，加上林立開轟貢獻3分打點，終場6比2逆轉擊敗中信。

中信第4局率先得分，許基宏敲出右外野二壘打，李聖裕擊出一壘滾地球刺殺，推進許基宏上到三壘，接著曾頌恩擊出右外野高飛犧牲打，帶有1分打點。

黃博多先發4局後退場，總計用了38球，26個好球，僅被擊出1支安打，投出2次三振，1次觸身球，沒失分。

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第5局中信再添分數，江坤宇擊出左外野二壘打，岳東華補上右外野安打，高宇杰擊出右外野高飛犧牲打，中信2分領先。

霸鉧德先發4.1局，用了70球，44個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉2分自責分。

樂天第6局把握中信換投，面對中繼投手陳琥，陳晨威敲出中外野二壘打，下一棒林立揮出右外野2分全壘打，兩隊比數扯平。

7局上中信再次換投，改由江忠城接替，沒想到一上來就被梁家榮掃出右外野陽春全壘打，樂天反超比數。

第8局中信換投林暉盛，樂天追加保險分，陳晨威、林立、林智平連續敲出二壘打，再攻下2分，9局上樂天陳晨威敲出適時安打，又打下1分，最後樂天4分差勝出。