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味全龍發布上半季主題日　4月龍星大樂嗨唱大巨蛋

▲味全龍隊龍星大樂邀集群星嗨唱臺北大巨蛋。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊龍星大樂邀集群星嗨唱臺北大巨蛋。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

味全龍隊今年以「GOAL FOR ONE」為年度口號，誓言全力以赴，向總冠軍邁進，為迎接新賽季，球團上半季於天母及大巨蛋主場規劃一系列精采主題活動，結合熱血棒球賽事、娛樂表演及粉絲會員專屬優惠，提供球迷全方位的觀賽體驗。

2025賽季開幕戰將於4月2日至4月3日在天母棒球場隆重舉行，象徵新球季的正式揭幕。味全龍隊將在主場迎戰強敵，帶領球迷共同感受棒球的熱血與激情。

4月4日至4月6日舉行的「龍學院運動會」，與極品貝納頌邀請球迷與球員一同回到校園揮灑青春熱血。

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此外，4月25日的LG生活健康「香香派對」將有LG生活健康的全方位香氛盛宴，而4月26日至27日為年度大檔「龍星大樂」，不僅邀請知名歌手與球星接連登台演出，還有《龍族幻想：勇者集結》的精采節目體驗，讓台北大巨蛋成為音樂與棒球結合的娛樂殿堂。

進入5月，5月1日至5月25日的「TeamDragons主題月」，球員與啦啦隊將換上四代狂龍戰袍，號召球迷一同並肩作戰，並有會員專屬限定優惠。5月10日至11日舉辦的「野球開唱」，邀請多組知名樂團開唱，結合全家便利商店的音樂與美食饗宴，帶給球迷難忘周末時光。而5月23日至25日「DB SHOW」活動中，

DragonBeauties小龍女啦啦隊將穿上特別主題球衣，與王道銀行攜手為球迷獻上誠意滿滿、可愛就是王道的最萌演出。

6月賽程同樣精彩可期。6月7日至8日，「甜點派對女孩日」球團將與乖乖與三得利健益合作，一同邀請女性球迷參與盛大的甜點派對，與龍隊偶像球星近距離相會。6月21日至22日的「大叔乾一杯」活動，則結合棒球、燒烤與啤酒，與水蠻牛一起乾杯享受最具成熟魅力的野球大叔狂歡夜。

隨著新賽季正式啟動，味全龍隊將以最佳狀態迎戰，更希望邀請所有球迷進場，一同支持球隊，見證「GOAL FOR ONE」的拚戰精神！

關鍵字： 中職味全龍

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