提醒年輕人騎車注意安全　陳傑憲遺憾沒聯誼「抽鑰匙」



▲陳傑憲代言機車品牌。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅陳傑憲從去年世界12強賽到今年世界棒球經典賽資格賽，人氣一夕爆紅，今日出席本土機車品牌代言活動，陳傑憲強調，「騎車安全最重要。」

本次代言本土機車品牌，陳傑憲透露，「年輕的時候，算是飆速型，老婆笑說我騎車蠻像車手的，比較危險一點，其實打職棒之後，知道身體很重要，安全這方面特別注意，打職棒之前，都是騎機車通勤，為了趕時間，基本上騎得比較快，真的很危險，呼籲大家注意安全，身體很重要，之前也是曾經發生車禍。」

陳傑憲回想，「以前在業餘，畢竟是年輕人，要整理場地與扳球具，從我家到大發工業區，騎車大概要40分鐘，有時候睡過頭，年紀小，怕被學長罵，速度就會飆得比較快一點，享受疾速的感覺，真的很危險。」

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受訪時陳傑憲強調，「以前自身車禍導致受傷，知道騎車不能這麼危險，要安全，很幸運是手腕扭到，如果怎麼樣，可能就不會站在這裡，提醒大家騎車要注意安全，尤其是年輕人。」

被問到學生時期有沒有騎機車抽鑰匙的經驗，陳傑憲笑說被戳到痛處，「18歲回台灣，進入業餘球隊，沒有青春，有時候跟同學說，如果學校要辦聯誼，請記得找我，結果一次都沒去過，算是人生中的遺憾，有時候看電視劇或是聽朋友說，抽鑰匙很期待與失落的感覺，蠻想要嘗試，聽人家說鑰匙要很特別，才會被人家抽，當然有幾個漂亮的，也會想要被抽到，也是蠻想要的，但我沒機會了。」

聊到過往騎機車特殊體驗，陳傑憲表示，「基本上跟老婆都是開車，騎機車有一次最遠，從高雄市區騎到岡山，只為了做指甲，讓我印象最深，想說開車塞很久，結果騎車快一小時，屁股很痠，因為那時候機車不好坐，所以屁股痠，相信這次品牌的機車沒問題。」

至於以前與老婆騎車出遊，陳傑憲坦言，「其實自己不浪漫，蠻多人喜歡騎機車到定點，到山上或是海邊，未來我想要這樣做，但現在因為安全問題，遠距離都會開車比較安全，先前資格賽受傷的時候，握棒都會痛，想說會不會很嚴重，後來檢查是發炎積水，打針後比較好，心情比較安定。」

分別騎過油車與電動車，陳傑憲認為，「電動車騎起來不一樣，不同的感覺，很安靜，不同的感受，兩款都是舒服的，沒有特別偏好，電動車比較環保，但要找充電的地方，有一次差點要牽車了。」

另外，寶貝兒子最近用球棒把電視機打壞，陳傑憲則說，「故事蠻好笑，其實他在打的當下，不知道電視壞了，他還看著我，他平常沒在看電視，結果打開電視發現不能看，有稍微提醒他，老婆把他叫去教訓，但我覺得小孩打破一些東西是還好，我是沒有很生氣，但這樣的行為是不行的。」



▲陳傑憲代言機車品牌。（圖／記者周宸亘攝）