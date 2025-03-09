Uni Girls全新制服曝光　20位女孩演繹粉嫩甜美再升級

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni Girls今天舉辦2025年新球季發表會，首度公開2025新球季全新制服以及專屬主視覺，20位女孩甜蜜出擊展現全新風格。



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會。（圖／記者李毓康攝）



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會。（圖／記者李毓康攝）

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搭配新球季的展開，Uni Girls新制服正式亮相，今年服裝上衣背心的設計，選用時下最流行的蝴蝶結緞帶代替了棒球縫線的線條，保留了原有的運動感之外，也增添了蝴蝶結緞帶的可愛氛圍！



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會。（圖／記者李毓康攝）

下身裙子部份，則是結合日系蘿莉風格，類似燈籠裙的蓬鬆多層次搭配，手上的配件也是選用的緞帶穿插，整體造型上呈現出既運動又時尚的青春活力。

Uni Girls年度主視覺方面，為了強調女孩們甜蜜風格以及全新制服設計，採用復古美式的設計風格，結合英式莊園般的場景設計，在虛構的夢幻莊園中展現Uni-Girls們甜美俏皮的一面，設計上以帶有美式復古的插畫風格詮釋，輕鬆活潑且充滿活力。



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會。（圖／記者李毓康攝）

整體色調上以帶有粉色結合橘色的杏桃色系為主，搭配粉綠色系的襯托，正如同球春到來一般宣告新一賽季即將揭開序幕。



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會。（圖／記者李毓康攝）

獅隊主場開幕戰將在3月30日在台南棒球場開打，屆時也能在球場上看到Uni Girls穿著新制服登場，展現青春甜美活力，在場邊與大家一起為獅子軍應援，邀請各位球迷朋友一同進場，感受女孩們全新魅力。



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會。（圖／記者李毓康攝）

Uni Girls隊長Yuki表示，「今年有很多新的企劃，包括周五星光女孩，可以看到所有表演，球隊應援曲台灣尚勇，現在台灣人應該沒有人不知道這首歌，但還是要讓大家知道，這是統一獅的歌。」



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會。（圖／記者李毓康攝）

呼應今年球隊口號「尚勇」，Yuki直呼，「要首推詩詩，她是團隊力與美的代表，期待今年球隊能拋下總冠軍彩帶。」



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會希美。（圖／記者李毓康攝）

有關於今年Uni Girls推出新制服，隊員賴賴則說，「球隊每年都在挑戰自己，看制服上有什麼創意，今年制服加上棒球，在球場上蠻應景。」



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會希美與千紘。（圖／記者李毓康攝）