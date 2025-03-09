大谷翔平選保送吞2K　道奇中止春訓8連勝



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平春訓熱身賽單場雙安。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在春訓熱身賽交手芝加哥白襪隊，2打數皆吞下三振，有選到1次四壞球保送，春訓出賽首次無安打，終場道奇2比5落敗，中止春訓8連勝。

大谷翔平今天先發指定打擊，排在第1棒，遭遇白襪隊先發投手史密斯（Shane Smith），首打席揮空遭到三振。第2打席則是站著不動遭到三振。

大谷第3打席面對斯特里尼（Nick Nastrini），選到四壞球保送，本場總計2打數沒安打，1保送，春訓首次單場沒有安打，打擊率0.357。

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道奇打線全場5支安打，其中貝茲（Mookie Betts）2打數擊出1支安打，高飛犧牲打有1分打點，弗里曼（Freddie Freeman）3打數1安打，有1分打點。

道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發3局用了53球，33個好球，被敲出3支安打，包含1發陽春砲，失掉1分自責分，送出6次三振，春訓防禦率4.50。

道奇投手卡斯帕里厄斯（Ben Casparius）中繼1.2局，失1分，班達（Anthony Banda）0.2局，丟掉3分自責分，承擔最後敗投。