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大谷翔平暫緩投球進度　5月回歸二刀流有變數

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平放慢投手訓練進度。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前年進行右手肘手術，去年沒有登板投球，今年將重拾投手身份，但近期投球進度暫緩，是否能如預期在5月登板，如今打上問號，道奇隊投手教練普萊爾（Mark Prior）受訪時坦言不敢太過於樂觀。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，今年春訓持續投手訓練，3月份之前，已經4度進牛棚練投，但最近則是只有傳接球。

大谷翔平預計在東京開幕戰返美後，才會重返投手丘，進行投打模擬實戰訓練。

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道奇隊教練團考量，由於比賽強度逐漸提升，因此放慢大谷翔平的投球復健進度，避免造成過多負擔，會先專注在打擊上，目前沒有設定投球的回歸時間表，希望確保能在健康狀態下投球。

大谷翔平不會在小聯盟投復健賽，將直接在大聯盟出賽，透過實戰投打練習（Live BP）來調整狀態，先前預計5月重返大聯盟投手丘，但由於投球復健進度放慢，不確定是否有所影響。

有關於目前大谷翔平狀態，普萊爾坦嚴，「現在無法確定他何時會再次進行牛棚練投，但我們希望他持續進行傳接球，以維持手臂狀態。」

另外，原本計畫大谷翔平在5月份重回投手丘，普萊爾則說，「那是建立在一切順利前提下，但還有許多因素要考慮，也不能著急， 5月是比較樂觀的目標，棒球比賽有許多變數，會讓他在適當的時候歸隊，沒有特別限定日期。」

關鍵字： MLB道奇棒球

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