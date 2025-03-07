4台將上榜春訓新秀對抗賽　鄭宗哲、李灝宇連2年參戰



▲鄭宗哲入選春訓新秀對抗賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒大聯盟春訓舉辦新秀對抗賽，繼去年鄭宗哲、李灝宇、林昱珉入選後，今年將有4名台灣球員出賽。

包括匹茲堡海盜隊內野手鄭宗哲、底特律老虎隊內野手李灝宇，都是連續2年入選春訓新秀對抗賽，海盜隊在15日對上費城費城人隊，老虎隊則是17日交手亞特蘭大勇士隊。

先前才代表中華隊參加世界棒球經典賽資格賽的運動家投手莊陳仲敖，今年首次參與大聯盟春訓，雖然時間沒有待很久，但被《Baseball America》雜誌評選是運動家隊開季新秀第24名，大聯盟網站則是列在第30名，潛力受到看好，運動家隊將於15日對決聖地牙哥教士隊。

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同時還沒有參加過大聯盟春訓的柯敬賢，被列入春訓新秀對抗賽名單，被大聯盟網站選為道奇開季新秀第18名，打擊能力受到期待，道奇隊在13日交鋒芝加哥小熊隊，亞利桑那響尾蛇左投林昱珉去年參加世界12強賽，較晚向球隊報到，並沒有在參賽陣容中。

目前是球隊40人名單的鄭宗哲，被大聯盟網站選為海盜開季第17名新秀，《Baseball America》雜誌則將他列為第19名。

至於李灝宇則是被大聯盟網站評為老虎開季新秀第8名，《Baseball America》雜誌選為第12名，評估有成為大聯盟平均水準球員的潛力，打擊獲得較高評價，但守備稍微差了一些。