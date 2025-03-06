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WBC資格賽喊暫停「有感」　餅總談投球秒數再縮短：需要時間適應

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／台北報導

中華職棒昨天召開領隊會議，決定明年球季將比照美國職棒大聯盟，使用加大壘包，統一7-ELEVEn獅總教練林岳平今年經歷世界棒球經典賽資格賽，對於聯盟也有建議。

昨天中職舉行領隊會議，通過明年球季比照大聯盟，採用加大壘包，將由聯盟直接向廠商訂購。

而投球計時規定方面，去年中職投球計時規定為壘上有人25秒、壘上無人20秒，今年中職新版本的計時規定為壘上有人23秒、壘上無人18秒，先在今年官辦熱身賽試行，再討論季賽是否實行的可能性。

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這幾年中職想辦法縮短比賽時間，林岳平認為，「如果要縮短比賽時間，可以參考這次經典賽資格賽的秒數限制，包括投手喊暫停等規定，從喊暫停就開始算，只有30秒暫停時間，必須退下投手板，所以我才用跑的，這項規定讓人很有感。」

至於加大壘包方面，林岳平提到，「加大壘包能增加上壘率，相對傳球距離比較短，守備處理要更快，投手能力要更好，同時可以保護跑壘的安全，但不需要為了加大壘包而特別準備。」

林岳平直言，「不只加大壘包，如果要因應國際賽，不同國際賽有不同規定，例如世界12強與經典賽教練喊暫停，同樣都是30秒，但12強是跨進場內開始計算，經典賽則是喊完暫停開始算。」

同時林岳平也說，「如果投手秒數暫時無法直接比照大聯盟，或許喊暫停時間這部分可以參考，畢竟投手秒數縮短，真的是需要時間適應。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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