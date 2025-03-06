林柏佑離開台體大教練職務　攜手蔣智賢轉換新身份



▲林柏佑。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

前富邦悍將投手林柏佑2022年季後引退，隔年回到母校台灣體育大學擔任投手教練，但近期選擇加入經紀公司任職，轉換新身份。

球員生涯曾經旅美效力芝加哥白襪隊體系，2013年起效力Lamigo桃猿隊與樂天桃猿，2022年轉投富邦悍將，2023年季後引退，在富邦悍將領隊林華韋引薦下，回到台體大當投手教練。

1月底離開台體大，林柏佑透露，「2月份開始加入喬吉運動娛樂活動公司，工作內容包括球探，幫忙公司觀察有潛力的年輕選手，同時也會協助公司旗下球員訓練。」

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林柏佑認為，「相比先前在學校教球，現在工作時間比較彈性，空閒時間也會接球評，無論是觀察選手或是指導選手，都是原本做過的事情。」

迎接職涯新挑戰，離開台體大，林柏佑直言，「要謝謝林華韋校長過去的幫忙，目前在公司定位主要負責投手部門，至於過去富邦隊友蔣智賢，則是負責打擊部門，職稱是訓練技術總監，他比我早一些加入公司，不過基本上我們倆人的工作任務是差不多，老闆也很有心，未來計畫要打造自家的訓練場地。」

蔣智賢2015年以第一指名身分加盟中信兄弟，2018年轉戰富邦，生涯累積97轟，391分打點，去年季後被釋出。



▲蔣智賢。（圖／記者林敬旻攝）