運動雲

>

12強換投、WBC資格賽違規　中華隊連續兩大國際賽挨罰

▲▼經典賽資格賽練球日，中華隊。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊爆出因為違規使用電子設備，遭到主辦單位美國職棒大聯盟罰款2萬美元，中華職棒與中華棒協皆證實此事，連續兩項一級賽事都被罰款。

中華隊上周才在經典賽資格附加賽6比3打敗西班牙，取得明年經典賽正賽門票，但2日有自媒體社群發文，負責組訓的中華職棒聯盟相關人員偷偷在經典賽資格賽大會後面使用電子設備，被罰了2萬美元，罰單由主辦單位轉交對外窗口中華棒協。

中職在接受媒體訪問時提到，確實有協助搬運的同仁因為在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，後續也會針對此事再加強教育並改進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華棒協今日也證實收到經典賽主辦單位的訊息，之後會把2萬美元的罰單交給中職。

除了這次違規使用電子設備，中職遭到罰款，去年世界12強賽中華隊成功奪冠，但卻因為臨時更換先發投手，保留王牌左投林昱珉，改由陳柏清連兩天登板，結果引起不小爭議，包括對手日本也提出抗議。

後來經過世界棒壘球總會（WBSC）開會討論決議，處以2000美元罰款，當時中職表達，收到通知後會處理。

關鍵字： WBC資格賽CT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職違規被開罰66萬　棒協證實收到WBC訊息

中職違規被開罰66萬　棒協證實收到WBC訊息

邀請進場火腿交流戰　辜仲諒：基層教練、職棒選手就像教科書

邀請進場火腿交流戰　辜仲諒：基層教練、職棒選手就像教科書

吉田正尚春訓首戰雙安3打點　布勒先發2局飆4K

吉田正尚春訓首戰雙安3打點　布勒先發2局飆4K

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

中信兄弟全方位有水準　萬波中正觀察統一獅打擊更好

中信兄弟全方位有水準　萬波中正觀察統一獅打擊更好

伊藤大海可惜沒投慢速曲球　對決曾頌恩「有很大壓力」

伊藤大海可惜沒投慢速曲球　對決曾頌恩「有很大壓力」

相信兄弟能2連霸　新庄剛志感動：球迷全力加油

相信兄弟能2連霸　新庄剛志感動：球迷全力加油

被新庄監督、伊藤大海點名　曾頌恩害羞：謝謝他們稱讚

被新庄監督、伊藤大海點名　曾頌恩害羞：謝謝他們稱讚

平野大讚火腿投手「非常強」　德保拉少見被打爆有原因

平野大讚火腿投手「非常強」　德保拉少見被打爆有原因

林威助「善解人意」　前富邦日籍教練看12強中華隊嚇一跳

林威助「善解人意」　前富邦日籍教練看12強中華隊嚇一跳

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

熱門新聞

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒

台美混血卡洛爾參加經典賽？回應台灣球迷提問藏玄機

中職違規被開罰66萬　棒協證實收到WBC訊息

WBC資格賽調度「燒腦」　王建民受寵若驚：栗山竟然知道我

中華隊爆違規！WBC資格賽電子設備規範嚴格　僅官方核准的可用

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

2中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒

3台美混血卡洛爾參加經典賽？回應台灣球迷提問藏玄機

4中職被開罰　棒協證實收WBC訊息

5WBC資格賽調度「燒腦」　王建民：栗山知道我

最新新聞

133歲NBA中鋒雷納德宣布退休

212強換投、WBC資格賽違規　中華隊連續挨罰

3曼尼之子盧卡斯WBC資格賽首戰敲安

4哥倫比亞4投聯手5比0完封巴西

5台中男開奧迪出門失聯！妻狂打電話...3天後陳屍車上

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366