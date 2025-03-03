12強換投、WBC資格賽違規　中華隊連續兩大國際賽挨罰



▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊爆出因為違規使用電子設備，遭到主辦單位美國職棒大聯盟罰款2萬美元，中華職棒與中華棒協皆證實此事，連續兩項一級賽事都被罰款。

中華隊上周才在經典賽資格附加賽6比3打敗西班牙，取得明年經典賽正賽門票，但2日有自媒體社群發文，負責組訓的中華職棒聯盟相關人員偷偷在經典賽資格賽大會後面使用電子設備，被罰了2萬美元，罰單由主辦單位轉交對外窗口中華棒協。

中職在接受媒體訪問時提到，確實有協助搬運的同仁因為在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，後續也會針對此事再加強教育並改進。

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中華棒協今日也證實收到經典賽主辦單位的訊息，之後會把2萬美元的罰單交給中職。

除了這次違規使用電子設備，中職遭到罰款，去年世界12強賽中華隊成功奪冠，但卻因為臨時更換先發投手，保留王牌左投林昱珉，改由陳柏清連兩天登板，結果引起不小爭議，包括對手日本也提出抗議。

後來經過世界棒壘球總會（WBSC）開會討論決議，處以2000美元罰款，當時中職表達，收到通知後會處理。