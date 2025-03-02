平野大讚火腿投手「非常強」　德保拉少見被打爆有原因

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟今日交流戰0比8遭到日本職棒火腿隊完封，其中兄弟打線被6名投手封鎖，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一大讚，「對手方投手真的非常強。」



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

今天兄弟打線吞下12次三振，平野惠一表示，「對方投手真的非常強，守備也非常好，專注力非常好，非常感謝對手直到最後，都是拚盡全力，不露出一點縫隙。」

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平野惠一坦言，「去年球隊拿到總冠軍，球隊帶著自信來比賽，但發現人外有人、天外有天，還有更強的選手，讓他們注意到這一點，是很好的體驗。」

同時平野惠一認為，「距離日本職棒開幕還有20多天，但對手調整非常好，真的非常厲害，現在我們球隊要解決的問題堆積如山，但要一個一個去解決，球隊有無限可能性，比賽中有感受到這些東西。」

本場洋投德保拉先發1.2局，挨了2發全壘打，失7分，表現十分失常，平野惠一提到，「德保拉每次出賽都有例行公事，今天賽前有開幕式，燈光都是關起來，沒辦法場上熱身，跟平常調整方式不一樣，可能有些影響，在這個狀況下，他已經非常努力，前幾天其實有些感冒，原本我很擔心，但他有責任感，想要回應球迷期待，非常努力上場投球，比賽後有聊幾句，他也蠻懊悔的，跟我說例行賽會馬上調整回來，非常期待他的表現。」

另外，陳柏均在第2局登板，但上場連續投出保送，後來被換下場，平野惠一則說，「非常喜歡陳柏均對決打者的氣勢，蠻年輕，也蠻緊張的，藉由這次機會，會覺得很懊悔，很丟臉，下次再加油，期待他下一次出賽。」