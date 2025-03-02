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快訊／萬波中正、清宮幸太郎輪番開轟　火腿8比0完封兄弟

▲▼ 日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，萬波中正 。（圖／記者李毓康攝）
▲萬波中正連續兩天開轟。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊今日在台北大巨蛋與中信兄弟進行交流戰，火腿隊派出王牌伊藤大海掛帥先發，對上中信洋投德保拉（Jose De Paula），本場火腿隊掃出12支安打，包括萬波中正、清宮幸太郎輪番開轟，搭配6任投手合力壓制，終場8比0完封兄弟。

首局雙方都沒有得分，2局下火腿隊發動攻勢，野村佑希掃出右外野三壘安打，洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez）選到四壞球保送，萬波中正一棒掃出左外野3分打點全壘打。

但火腿隊攻勢還沒有結束，上川畑大悟揮出右外野三壘安打，五十幡亮汰擊出三、游間穿越安打，帶有1分打點，接著今川優馬補上左外野二壘打，後面清宮幸太郎再掃出右外野2分打全壘打，同時打退德保拉，總計德保拉先發1.2局，失7分。

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第3局火腿隊靠著今川優馬敲出適時安打，再添得1分，兄弟6局上有得分機會，火腿換投松浦慶斗，陳俊秀擊出左外野安打，曾頌恩擊出游擊滾地球，藉由接球失誤上壘，許庭綸選到四壞球，滿壘狀況下，高宇杰擊出本壘後方界外飛球被接殺，留下滿壘殘壘，後續兩隊都沒有再得分，最後兄弟8分差落敗。

兄弟新洋投黃博多（Humberto Castellanos）在第2局登板，也是來台後首度在大巨蛋亮相，總計中繼1局，被擊出2支安打，失1分。

中信兄弟先發打線：
1、三壘  王威晨
2、游擊  江坤宇
3、一壘  陳俊秀
4、左外  曾頌恩
5、指定  詹子賢
6、右外  林書逸
7、捕手  高宇杰
8、二壘  岳東華
9、中外  宋晟睿
投手  德保拉

火腿先發打線：
1、中外  五十幡亮汰
2、左外  今川優馬
3、三壘  清宮幸太郎
4、一壘  野村佑希
5、指定  馬丁尼茲
6、右外  萬波中正
7、捕手  郡司裕也
8、二壘  石井一成
9、游擊  上川畑大悟
投手  伊藤大海

關鍵字： 中職中信兄弟日職

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