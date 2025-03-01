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經典賽誓言重返榮耀　多明尼加請出普侯斯接任教頭

▲普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）
▲普侯斯。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽將於明年登場，根據美國媒體《ESPN》報導，大聯盟生涯累積703轟的大聯盟傳奇名將普侯斯（Albert Pujols），可望接下多明尼加隊兵符，準備領軍出征。

多明尼加曾在2013年經典賽奪冠，但2017年止步於複賽，上一屆2023年則是在小組賽遭到淘汰，明年將捲土重來。

棒球實力堅強的多明尼加，2026年經典賽預賽將與以色列、荷蘭、委內瑞拉以及資格賽晉級隊伍，一起分在D組，比賽地點在邁阿密馬林魚隊主場。

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根據美國媒體報導，多明尼加隊總管克魯茲（Nelson Cruz）預計會在3月底前正式宣布多明尼加隊總教練人選。

報導中提到，根據消息人士透露，人選將是普侯斯，上月他才帶領艾斯科吉多獅子隊（Leones Del Escogido），拿下加勒比海大賽冠軍。

普侯斯22年大聯盟生涯戰功彪炳，在多明尼加棒球界有一定地位，累積3080場出賽，掃出703轟，2218分打點，打擊率0.296，11度入選明星賽，3度獲得國家聯盟最有價值球員，拿過2座世界大賽冠軍，還有2座金手套，以及6座銀棒獎。

關鍵字： MLB經典賽棒球

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