慘遭索托砲轟　小笠原慎之介先發1.2局失4分



▲美國職棒華盛頓國民隊投手小笠原慎之介。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

前日本職棒中日龍左投小笠原慎之介去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，以2年350萬美元合約加盟華盛頓國民隊，今天在春訓熱身賽交手紐約大都會隊，先發1.2局狂丟4分，包括挨了索托（Juan Soto）一發2分砲。

小笠原慎之介今天在春訓第2度登板，首局首打席面對林多（Francisco Lindor），被敲出安打，接著讓索托打成中外野飛球接殺，阿隆索（Pete Alonso）藉由失誤上壘，小笠原慎之介此時投出保送，被攻上滿壘，雖然後面三振文托斯（Mark Vientos），不料被托蘭斯（Luis Torrens）一棒掃出安打，直接丟掉2分。

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第2局小笠原慎之介續投，一上來先被敲出安打，後面雖然抓到2個出局數，但被索托轟出一發飛行距離380英尺的2分全壘打。

總計小笠原慎之介先發1.2局，用了42球，25個好球，被敲出4支安打，失4分，2分自責分，有2次三振，1次四壞球保送，目前春訓累積投了2.2局，防禦率6.75。