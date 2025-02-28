古林睿煬有傷不能打WBC資格賽　餅總早掌握：出賽有點勉強



▲古林睿煬與林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊古林睿煬原本在世界棒球經典賽資格賽集訓名單，但春訓期間傳出受傷，集訓當天沒有報到，最後也沒有入選，統一7-ELEVEn獅總教練林岳平這次身兼本次中華隊投手教練，其實早已掌握。

古林睿煬去年季後與火腿隊簽約，前往日本春訓過程中，傷到側腹部，雖然原本被列入資格賽中華隊36人集訓名單，但開訓當天就沒有出現，當時就被認為參賽機會不高。

最後古林睿煬沒能入選中華隊，林岳平透露，「當他去日本第2天，自主訓練就受傷，可能那一次自主牛棚受傷，所以就知道狀況，後續有國家隊安排，知道這個傷勢是新傷。」

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林岳平認為，「古林睿煬有可能到新的環境，身體在適應環境中，有不同的感受，所以造成受傷，我認為是很好，因為是小傷，快速進入進入日本環境的節奏，要怎麼面對，有沒有打國家隊是其次。」

林岳平也說，「如果古林睿煬在熱身賽受傷，也許半季就不見了，他到新的環境想要表現，因為環境與心情，但傷勢不嚴重，對於比較有力量的投手來說，是蠻危險的部位，所以火腿隊也用很高規格方向，讓他重新調整，所以割愛資格賽，也不是壞事。」

古林睿煬無法參加這次交流戰，林岳平則說，「其實他這次交流戰不會投，早就知道了，因為有收到訊息，知道他調整來不及，我也有算過，如果硬要出賽有一點勉強，集訓那天就剔除名單，只是找誰來補，最後決定就是呂詠臻。」



▲古林睿煬與林岳平。（圖／記者林敬旻攝）