預測中華附加賽先發2選1　許峰賓點名林子偉攻勢「起爆劑」



▲經典賽資格賽中華隊明天附加賽對戰西班牙。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨日0比6被尼加拉瓜完封，明天將與西班牙進行附加賽，爭取正賽門票，目前擔任電視台球評的前中信兄弟教練許峰賓看好中華隊有機會勝出。

看了昨天中華隊與尼加拉瓜之戰，許峰賓認為，「中華隊球員還是比較倉促，對於規則熟悉度較為陌生，反觀對手沒有這樣的問題，已經習慣那個模式，雖然知道有時間限制，但似乎是用原本習慣的方式，銜接經典賽資格賽。」

許峰賓坦言，「面對完全不同規則的比賽，目前還是春訓階段，有的人還沒調整到位，有的人是對規則陌生，有些年輕球員是第一次參加大賽，場上會當機的狀況，錯誤反覆發生，包含局與局暫停時間，以及中場時間，都比我們快很多，不管選手與教練，都看起來很趕，打得很吃力，多重壓力下，打起來沒有辦法掌握得很好。」

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明天附加賽中華隊將要再次對上西班牙，雙方首戰中華隊5比12吞敗，許峰賓表示，「第二次對戰，相對掌握度會好很多，透過前幾場比賽的資訊，分析怎麼改變策略。」

許峰賓直言，「首場西班牙跟原本我們設定不一樣，只要能快速的調整，還是有機會，其中第一場比賽，先發投手選擇是思考3連戰的投手調度，但明天是背水一戰，沒有太多限制，就是傾巢而出，這一場機會是有的。」

分析明天這場關鍵戰役，許峰賓提到，「關鍵在投手，西班牙打者真的是有水準，攻擊能力在我們之上，但如果我們投手壓得住，這次我們隊上有選了很多有速度的選手，小球戰術會是關鍵，張育成是長打最好，對方可能會閃，戰術運用很關鍵。」

許峰賓判斷，「林子偉是關鍵人物，這次比賽狀況非常好，選球做得非常好，會是攻勢起爆劑，如果可以讓西班牙躲不掉張育成，我們就有機會。」

明天中華隊先發投手人選，許峰賓猜測，「可能是莊陳仲敖或是徐若熙，莊陳仲敖在美國已經習慣秒數計時，更適應節奏，搭配孫易磊雙先發的概念，包括曾峻岳與林維恩，也都可以用 ，徐若熙昨天投一個人是熟悉比賽氛圍，只是要看身體狀況，評估能投多長。」

這幾場中華隊殘壘過多，許峰賓則說，「考驗打者關鍵一擊能力，應變要更快，前面有機會，就當機立斷換人，看好中華隊會贏，畢竟明天我們壓出來的投手不一樣，加上已經有前3場情蒐資料，可以進行針對性攻擊。」



▲經典賽資格賽中華隊投手徐若熙。（圖／記者李毓康攝）