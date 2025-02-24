運動雲

>

預測中華附加賽先發2選1　許峰賓點名林子偉攻勢「起爆劑」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊慘敗給西班牙隊。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊明天附加賽對戰西班牙。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨日0比6被尼加拉瓜完封，明天將與西班牙進行附加賽，爭取正賽門票，目前擔任電視台球評的前中信兄弟教練許峰賓看好中華隊有機會勝出。

看了昨天中華隊與尼加拉瓜之戰，許峰賓認為，「中華隊球員還是比較倉促，對於規則熟悉度較為陌生，反觀對手沒有這樣的問題，已經習慣那個模式，雖然知道有時間限制，但似乎是用原本習慣的方式，銜接經典賽資格賽。」

許峰賓坦言，「面對完全不同規則的比賽，目前還是春訓階段，有的人還沒調整到位，有的人是對規則陌生，有些年輕球員是第一次參加大賽，場上會當機的狀況，錯誤反覆發生，包含局與局暫停時間，以及中場時間，都比我們快很多，不管選手與教練，都看起來很趕，打得很吃力，多重壓力下，打起來沒有辦法掌握得很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天附加賽中華隊將要再次對上西班牙，雙方首戰中華隊5比12吞敗，許峰賓表示，「第二次對戰，相對掌握度會好很多，透過前幾場比賽的資訊，分析怎麼改變策略。」

許峰賓直言，「首場西班牙跟原本我們設定不一樣，只要能快速的調整，還是有機會，其中第一場比賽，先發投手選擇是思考3連戰的投手調度，但明天是背水一戰，沒有太多限制，就是傾巢而出，這一場機會是有的。」

分析明天這場關鍵戰役，許峰賓提到，「關鍵在投手，西班牙打者真的是有水準，攻擊能力在我們之上，但如果我們投手壓得住，這次我們隊上有選了很多有速度的選手，小球戰術會是關鍵，張育成是長打最好，對方可能會閃，戰術運用很關鍵。」

許峰賓判斷，「林子偉是關鍵人物，這次比賽狀況非常好，選球做得非常好，會是攻勢起爆劑，如果可以讓西班牙躲不掉張育成，我們就有機會。」

明天中華隊先發投手人選，許峰賓猜測，「可能是莊陳仲敖或是徐若熙，莊陳仲敖在美國已經習慣秒數計時，更適應節奏，搭配孫易磊雙先發的概念，包括曾峻岳與林維恩，也都可以用 ，徐若熙昨天投一個人是熟悉比賽氛圍，只是要看身體狀況，評估能投多長。」

這幾場中華隊殘壘過多，許峰賓則說，「考驗打者關鍵一擊能力，應變要更快，前面有機會，就當機立斷換人，看好中華隊會贏，畢竟明天我們壓出來的投手不一樣，加上已經有前3場情蒐資料，可以進行針對性攻擊。」

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊投手徐若熙。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： WBC資格賽CT棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華附加賽加開門票已完售　下午清票仍有機會買到

中華附加賽加開門票已完售　下午清票仍有機會買到

中華隊剩3人沒亮相　附加賽孫易磊、莊陳仲敖待命登板

中華隊剩3人沒亮相　附加賽孫易磊、莊陳仲敖待命登板

徐翔聖「不是年輕就可以失敗」　金句感動球評曾文誠

徐翔聖「不是年輕就可以失敗」　金句感動球評曾文誠

即時掌握徐若熙身體狀況　葉總遠距關注不擔心

即時掌握徐若熙身體狀況　葉總遠距關注不擔心

鄭宗哲大聯盟熱身賽選保送　林家正代跑沒打擊機會

鄭宗哲大聯盟熱身賽選保送　林家正代跑沒打擊機會

訪問內容引起輕敵質疑　伍祐城抱歉：表達不夠清楚明確

訪問內容引起輕敵質疑　伍祐城抱歉：表達不夠清楚明確

完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果

完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

陳宇宏回穩「看到成長」　中華隊附加賽投手全員待命

陳宇宏回穩「看到成長」　中華隊附加賽投手全員待命

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

女騎士行駛混合車道被逼車　怒嗆廂型車駕駛：丟臉！

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

中華隊晉級經典賽形勢岌岌可危　球迷轟「不如早點睡」登上日媒

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊2敗！球迷「WBCQ賽制救台灣一命」激喊：不寒而慄啊

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

2中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

3球迷轟「不如早點睡」登上日媒

4王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

5中華隊附加賽加開售票　全區票價500元

最新新聞

1味全前進沖繩交流戰　小龍女應援

2林昱堂日本摘金！破大會紀錄

3中華爭經典賽票　莊陳仲敖機會高

4佐佐木朗希指叉球太誇張！隊友驚嘆

5大谷翔平「誇張肩寬」引球迷驚呼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366