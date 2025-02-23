運動雲

>

完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，尼加拉瓜隊拿下勝利以分組第一之姿晉級。（圖／記者李毓康攝）
▲尼加拉瓜取得經典賽正賽門票。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽尼加拉瓜今日6比0完封中華隊，尼加拉瓜3連勝，率先取得A組第一，確定拿到正賽門票，尼加拉瓜隊總教練古伊多（Sandor Guido）表示，「最好的結果。」

3連勝取得正賽門票，古伊多表示，「我們達到原本設定的目標了，只打3場比賽就完成目標是最好的結果，我知道今天全尼加拉瓜的球迷都在關注我們，我們達成目標了。」

古伊多認為，「中華隊是一支很優秀的隊伍，這是一場很棒的比賽。今天我們投手的表現、控球也都不錯，對中華隊採取的左、右、左、右策略也都奏效，我很高興在3場比賽裡就拿到明年經典賽資格。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，尼加拉瓜投手教練戰玉飛（Len Picota）提到，「投手的部分，我們設定了對中華隊的策略就是左、右、左、右，用這樣的方法去擾亂中華隊的打者，今天上場的投手、他們的表現，跟我們在日本的時候幾乎是相同的狀況，我們在日本那七天除了調整時差以外，那四場比賽的效果也真的很不錯。」

戰玉飛還說，「其實原本我比較擔心的是我們在得分上的表現，不過我們在第一局就拿到分數，這很重要，希望我們跟中華隊會在經典賽見面！」

關鍵字： WBC資格賽CT棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

陳宇宏回穩「看到成長」　中華隊附加賽投手全員待命

陳宇宏回穩「看到成長」　中華隊附加賽投手全員待命

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

WBC資格賽中華隊票房超夯　大巨蛋3戰破10.6萬人

WBC資格賽中華隊票房超夯　大巨蛋3戰破10.6萬人

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

資格賽每場壓力都很大　周思齊看大聯盟限時規定：中職只能參考

資格賽每場壓力都很大　周思齊看大聯盟限時規定：中職只能參考

呂彥青速度「再調整」　看徐翔聖投球有「日本味」

呂彥青速度「再調整」　看徐翔聖投球有「日本味」

孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼加拉瓜更強

孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼加拉瓜更強

尼加拉瓜攻守平均有特色　曾總談中華3捕表現

尼加拉瓜攻守平均有特色　曾總談中華3捕表現

林子偉緊繃沒先發　曾總不抓放：想辦法贏下尼加拉瓜

林子偉緊繃沒先發　曾總不抓放：想辦法贏下尼加拉瓜

雲林斗六火警！鐵皮屋竄出大量濃煙　11車26人搶救中

熱門新聞

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

快訊／中華0比6落敗！25日加賽對西班牙　尼加拉瓜3勝晉級

中華隊0比6遭尼加拉瓜完封　賴清德：2／25關鍵之戰讓我們贏回來

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

2中華隊附加賽加開售票　全區票價500元

3全勝搶經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好

4王牌徐若熙亮相　158火球嗨翻

5不斷更新／陳韻文遭狙擊　中華9局上0比5落後

最新新聞

1全勝搶經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好

2中華隊附加賽加開售票　全區票價500元

319歲徐翔聖改寫隊史最年輕　不甘心盼化為未來動力

4中華隊0比6落敗　賴清德說話了

5陳宇宏「看到成長」　中華隊附加賽投手全員

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366