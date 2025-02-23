完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果



▲尼加拉瓜取得經典賽正賽門票。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽尼加拉瓜今日6比0完封中華隊，尼加拉瓜3連勝，率先取得A組第一，確定拿到正賽門票，尼加拉瓜隊總教練古伊多（Sandor Guido）表示，「最好的結果。」

3連勝取得正賽門票，古伊多表示，「我們達到原本設定的目標了，只打3場比賽就完成目標是最好的結果，我知道今天全尼加拉瓜的球迷都在關注我們，我們達成目標了。」

古伊多認為，「中華隊是一支很優秀的隊伍，這是一場很棒的比賽。今天我們投手的表現、控球也都不錯，對中華隊採取的左、右、左、右策略也都奏效，我很高興在3場比賽裡就拿到明年經典賽資格。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，尼加拉瓜投手教練戰玉飛（Len Picota）提到，「投手的部分，我們設定了對中華隊的策略就是左、右、左、右，用這樣的方法去擾亂中華隊的打者，今天上場的投手、他們的表現，跟我們在日本的時候幾乎是相同的狀況，我們在日本那七天除了調整時差以外，那四場比賽的效果也真的很不錯。」

戰玉飛還說，「其實原本我比較擔心的是我們在得分上的表現，不過我們在第一局就拿到分數，這很重要，希望我們跟中華隊會在經典賽見面！」