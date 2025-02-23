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孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼加拉瓜更強

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊旅日投手孫易磊本次尚未登板，被教練團設定為主力投手，很有機會在今天與後天的附加賽扮演重要角色。

談到目前準備狀況，孫易磊表示，「現在狀況很好，蠻好的，蠻棒，今天應該會準備登板。」

前兩場在場邊觀戰，孫易磊坦言，「很想丟，很想要上場，上一次在台北大巨蛋打亞洲錦標賽，觀眾人數還沒有這麼滿，這兩天都是全滿。」

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觀察西班牙與尼加拉瓜，孫易磊認為，「都是很單純的球隊，很有自己的風格，照自己節奏去做，就是照我們自己節奏去做，不要被牽著走。」

不過孫易磊分析，「西班牙打擊感覺會比尼加拉瓜更強一點，如果後天再碰到一次，我也可以投，相信大家都沒有問題。」

▲▼經典賽資格賽練球日，孫易磊 。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊投手孫易磊。（圖／記者李毓康攝） 

在日本發展，球速孫易磊表示，「沒有刻意追求速度，可能是身體素質有好一點，差不多的力量，但球速有更快，。」

孫易磊表示，「因為球隊訓練進度會慢一點，在台灣這幾天就是自己練習，也沒有差那幾天。」

喜歡在台灣投球，孫易磊直言，「想要投今天，明天休1天，後天可以再投，也不常在台灣投球，高中都覺得還好，出去發展才會知道，更珍惜在台灣投球的機會，在這邊大家都知道我，在國外都比較不認識。」

目前身高181公分，孫易磊透露，「去年有長高2公分，火腿隊伙食有比較好一點，但感覺是作息的關係，管得蠻嚴的，待在宿舍沒有什麼事情，就會睡覺了，185公分就好，林維恩的189公分有點太高了，目前體重90公斤，今年希望體重可以維持。」

關鍵字： WBC資格賽CT影音

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