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中華隊爭經典賽門票　「最幼齒」徐翔聖先發交鋒尼加拉瓜

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐翔聖。（圖／記者李毓康攝）
▲徐翔聖今天先發對決尼加拉瓜。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨天打敗南非，今天晚間7點第3戰交鋒尼加拉瓜，面對這一場關鍵戰役，推出19歲旅日投手徐翔聖掛帥先發。

首戰中華隊5比12不敵西班牙，昨天第2場9比1大勝南非，今晚7點將對上2連勝的尼加拉瓜，爭取正賽門票，今天中華隊派上陣中年紀最小的徐翔聖先發。

台日混血投手徐翔聖在2023年日本職棒選秀會獲得養樂多育成選秀第一指名，2024年正式加盟，21日曾在對戰西班牙登板，中繼1局被敲出1支安打，投出1次三振，無失分，尼加拉瓜則以左投梅希亞（Dilmer Mejia）應戰。

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另外，今天中午12點賽事由2連敗的南非，交手1勝1敗的西班牙，南非先發投手是戴索（Vince Deyzel）先發，對上西班牙基連（Pablo Guillen）。

中華隊如能打贏尼加拉瓜，加上西班牙輸給南非，中華隊、尼加拉瓜隊同為2勝1敗，中華隊以對戰優勢取得第一，率先搶下晉級正賽門票。

若中華隊擊敗尼加拉瓜，而西班牙擊敗南非，將形成中華、西班牙、尼加拉瓜三隊互咬，戰績皆為2勝1敗，要比較三隊對戰之間的失分率決定排名，中華隊最差狀況下，還是可以打25日的2、3名排名賽，爭奪正賽門票。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊擊敗南非拿下資格賽首勝。（圖／記者李毓康攝）
▲中華隊爭取經典賽正賽門票。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： WBC資格賽CT棒球

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